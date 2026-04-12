طارق الشناوي: مهرجان مالمو يعكس نضج السينما العربية ويؤكد حضورها القوي عالميا

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن مهرجان مالمو السينمائي بات يمثل تجربة فنية مختلفة تعكس تطور السينما العربية خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن المهرجان لا يقوم على فكرة المنافسة التقليدية، وإنما يعتمد على اختيار الأعمال الأبرز والأكثر تميزًا من مختلف الدول العربية.



وأشار "الشناوي" خلال مداخلة زووم في برنامج صباحك مصري، إلى أن السينما العربية اليوم تشهد حالة نضج واضحة تمتد من السعودية إلى العراق وتونس ومصر وسوريا، حيث أصبحت الأعمال قادرة على تحقيق حضور قوي في المهرجانات الدولية الكبرى والحصول على جوائز عالمية مهمة، لافتًا إلى أن هذا التطور يعكس تحسنًا ملحوظًا في اللغة السينمائية والموضوعات المطروحة.



وأضاف الناقد الفني، أن مهرجان مالمو يحرص أيضًا على تكريم رواد السينما العربية وإعادة تسليط الضوء على التجارب المؤسسة التي مهدت الطريق للأجيال الجديدة، مؤكدًا أن ذلك يرسخ فكرة استمرارية التطور وليس مجرد نجاحات فردية.



وشدد الشناوي على أن الصحافة والنقد يشهدان تحولًا كبيرًا بين الورقي والرقمي، إلا أن الاختلاف أصبح شكليًا أكثر منه جوهريًا، موضحًا أن الأساس يظل احترام الرأي وتعدد وجهات النظر، لأن العمل الفني في النهاية موجه للجمهور قبل أي شيء آخر.



