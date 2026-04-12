محافظ البحر الأحمر يوجه بسرعة إنهاء الإجراءات.. محطة تحلية سفاجا بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا على طريق التنفيذ

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، موقع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بمدينة سفاجا، والمقرر إقامتها بطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة مياه الشرب ودعم التوسع العمراني والسياحي بالمدينة.

واستمع المحافظ خلال الجولة إلى عرض تفصيلي حول الموقف التنفيذي للمشروع والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ، حيث وجّه بسرعة إنهاء كافة المكاتبات الإدارية والحصول على موافقة هيئة العمليات دون تأخير، مؤكدًا أن ملف مياه الشرب يمثل أولوية قصوى ولا يحتمل أي تباطؤ.

وشدد البرقي على أهمية الإسراع في دخول المشروع حيز التنفيذ، نظرًا لما يمثله من دعامة رئيسية لتحقيق الأمن المائي بمدينة سفاجا، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي تشهده المدينة.

كما وجّه بضرورة زيادة القدرة التخزينية للمياه، بما يضمن توفير احتياطي استراتيجي قادر على مواجهة أي طوارئ أو زيادة في معدلات الاستهلاك، بما يتناسب مع طبيعة المدينة السياحية.

وأكد المحافظ أن المشروع لا يقتصر على كونه مصدرًا لإنتاج المياه، بل يمثل منظومة متكاملة تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين على حد سواء.

وشهدت الجولة حضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رئيس مدينة سفاجا، ومدير مكتب المحافظ، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مسؤولي الطرق والكباري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار التنسيق المشترك لدفع العمل بالمشروع.