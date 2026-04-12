افتتاح وحدة “أسرة الأمل” بأم الحويطات نهاية الشهر بعد تطويرها بخدمات صحية متكاملة

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وحدة “أسرة الأمل” بأم الحويطات، التي شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة شاملة، تمهيدًا لافتتاحها رسميًا نهاية الشهر الجاري، وذلك في إطار جهود المحافظة لتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمناطق النائية.

واستعرض المحافظ خلال جولته مراحل تطوير الوحدة، التي تمت بالتعاون بين المحافظة والمجتمع المدني وشركة الأمل، في نموذج يعكس أهمية الشراكة المجتمعية في دعم القطاع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح العرض أن الوحدة دخلت مرحلتها التجريبية الأخيرة، مع جاهزيتها الكاملة للافتتاح في الموعد المحدد، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني دون تأجيل، لضمان سرعة دخولها الخدمة.

وتضم الوحدة منظومة متكاملة من الخدمات الطبية، تشمل مختلف التخصصات الأساسية، إلى جانب عيادة أسنان مجهزة، وغرفة للمشورة الأسرية، ومعمل تحاليل، مع استيفاء كافة اشتراطات السلامة والحماية المدنية، بما يؤهلها للعمل بكفاءة منذ اليوم الأول.

وأكد الدكتور وليد البرقي أن تجربة تطوير وحدة أم الحويطات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتعميم هذا النموذج في المناطق الأكثر احتياجًا، مع استمرار المتابعة لضمان تقديم خدمات صحية لائقة.

وشهدت الجولة حضور عدد من القيادات التنفيذية والصحية، من بينهم رئيس مدينة سفاجا، ومدير مديرية الصحة، ومسؤولو الجهات المعنية، في إطار التنسيق المشترك لضمان تشغيل الوحدة بكفاءة وتقديم خدمة صحية متكاملة لأهالي المنطقة.