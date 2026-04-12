نائب: التصنيع المحلي أساس بناء اقتصاد قوي وتعزيز تنافسية المنتج المصري

أكد النائب عبدالله حسن عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن دعم وتعزيز التصنيع المحلي يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرًا إلى أن توطين الصناعة يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأوضح حسن، في تصريح صحفي له اليوم، أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة وجادة لدعم القطاع الصناعي، من بينها تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، إلى جانب التوسع في إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وتطوير البنية التحتية اللازمة لجذب الاستثمارات.

وأضاف عضو صناعة الشيوخ، أن هذه الجهود تعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد إنتاجي قوي قائم على الصناعة، مؤكدًا أن تهيئة مناخ الاستثمار يسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويدعم إقامة مشروعات جديدة توفر فرص عمل حقيقية للشباب.

وأختتم النائب عبد الله حسن حديثه، بالاشارة إلى ضرورة الاستمرار في تطوير السياسات الداعمة للصناعة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب وتأهيل العمالة، بما يضمن تحسين جودة المنتج الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود لدعم الصناعة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي.