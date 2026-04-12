مهلة 90 يومًا قبل الفصل..مقترح برلماني يمنح فرصة أخيرة للموظف متعاطي المخدرات

كشفت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، عن مقترحها بتعديل قانون فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات، في إطار الحرص على تطوير التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت" أبو زيد" في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن اقتراحها يقضي بإيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر دون أجر، على أن يتم بعدها إجراء تحليل آخر، فإذا ثبتت إيجابية العينة مرة أخرى، يتم الفصل النهائي من العمل.



وأشارت عضو النواب إلى أن القانون الجديد قلل نسبة التعاطي من 8% إلى أقل من 1%، كما أنه يعمل على حماية الأسرة والمجتمع، إلا أن اللائحة التنفيذية له ما زالت تحتاج للكثير لضمان عدم ظلم العامل قبل توقيع عقوبة الفصل.