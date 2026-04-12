فشل المفاوضات الأمريكية الإيرانية يلقي بظلاله علي أسواق المال العربية بختام تعاملات اليوم
ترامب يحذر إيران من تصعيد خطير في مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات النووية
قاليباف: واشنطن لم تحظ بثقة الوفد الإيراني خلال مفاوضات إسلام أباد
ترامب: الإيرانيون لم يتركوا طاولة المفاوضات وسيعودون ويمنحوننا ما نريد
ترامب: إيران ستعود وتمنحنا كل ما نريد تحت ضغط الحصار الشامل
للمرة الثانية.. تجديد حبس نجل أحمد حسام ميدو لحيازته المخدرات
ترامب: الناتو يريد المساعدة في فتح مضيق هرمز للملاحة
بالأسماء.. وزيرة الثقافة تصدر حركة تعيينات جديدة لتطوير الأداء
45 ألف و 400 تذكرة.. زيادة عدد جماهير الزمالك أمام بلوزداد بـ الكونفيدرالية
وزير البترول: تسريع تنفيذ مجمع أسيوط لخفض أعباء استيراد السولار
بيان عاجل من الزمالك بشأن تذاكر الجمهور فى مباراة شباب بلوزداد بالكونفدرالية
سقوط “تمناية” في نيل المراغة.. النهر يبتلع جدة وحفيديها بـ سوهاج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

انتخاب منال متولي رئيسا لشعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين

الديب أبوعلي

أنهت شعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين أعمال انتخاباتها لاختيار هيئة مكتب الشعبة، إلى جانب تصعيد عضوين لتمثيلها بالمجلس الأعلى، وذلك في أجواء تنظيمية عكست حرص أعضاء الشعبة على دعم العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة المهندسين.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتورة منال متولي برئاسة الشعبة، بعد فترة من النشاط الملحوظ والمشاركة الفعالة داخل النقابة، سواء من خلال عضويتها بالمجلس الأعلى، أو عبر دورها كرئيس للجنة البيئة، حيث كان لها إسهامات واضحة في عدد من الملفات المهنية والخدمية.

وأكدت الدكتورة منال متولي، في تصريحات لها، أنها تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل الجاد لخدمة مهندسي الشعبة، والبناء على ما تحقق من جهود سابقة، مشددة على أن ثقة الجمعية العمومية تمثل دافعًا قويًا لبذل المزيد من العمل والعطاء.

وأضافت أن من أبرز أولوياتها خلال الفترة القادمة العمل على ربط الشعبة بسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص حقيقية للمهندسين، خاصة حديثي التخرج، إلى جانب التركيز على تأهيلهم ورفع كفاءتهم المهنية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما أشارت إلى أهمية تعزيز الوعي لدى المهندسين بدور النقابة وخدماتها، وتفعيل قنوات التواصل بين الشعبة وأعضائها، بما يضمن مشاركة أوسع في الأنشطة والبرامج التي تستهدف تطوير المهنة والارتقاء بمستوى العاملين بها.

وجاء تشكيل هيئة مكتب الشعبة على النحو التالي:
د. منال متولي: رئيسًا للشعبة
د. عادل سالم: وكيلًا للشعبة
د. محمد فتحي: أمينًا للشعبة
م. أيمن الفخراني: أمينًا مساعدًا
د. رحاب المغربي: عضو المجلس الأعلى (فوق السن)
م. محمد عطية: عضو المجلس الأعلى (تحت السن)

وتعكس هذه النتائج حالة من التوافق بين أعضاء الشعبة، وتوجهًا نحو ضخ دماء جديدة تجمع بين الخبرة والكفاءة، بما يدعم خطط التطوير ويعزز من دور الشعبة في خدمة مهندسي التعدين والبترول والفلزات خلال المرحلة المقبلة.

صورة ارشيفية

تفاصيل جديدة في واقعة فتاة سموحة.. نغمة هاتف غريبة في اللايف وطليقها كلمة السر

ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

ضغوط نفسية وأعباء معيشية.. ماذا نعرف عن واقعة سموحة؟

صورة ارشيفية

خلوا بالكوا من ولادي .. سيدة تنهي حياتها من شرفة منزلها في سموحة | تفاصيل صادمة

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر ابريل 2026 .. قرارات نهائية بشأنه

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

عداد الكهرباء

ركب عدادين .. حل عملي لتقليل فاتورة الكهرباء

صلاة الفجر قبل الشروق

هل صلاة الفجر قبل الشروق بدقائق حاضر أم قضاء؟.. انتبه لـ10 حقائق

الدولار

دون الـ 53 جنيها.. أسعار الدولار اليوم الأحد في مصر

أسعار الدرهم الإماراتي في مصر

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في 11 بنكا اليوم

الفضة

الفضة تتماسك في مصر رغم ضغوط الدولار.. تراجع طفيف 0.7% والأوقية تواصل التعافي عالميا

اسماك

موسم شم النسيم دون قلق.. وفرة في المعروض واستقرار أسعار الأسماك

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية
دودة الأنيساكس في أسماك الرنجة المخاطر الصحية وطرق الوقاية

الطريقة الأساسية لتحضير الرنجة بالطحينة في شم النسيم

تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة
تحضير الرنجة بالطحينة

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم
الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

في شم النسيم.. طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع
فى شم النسيم ..طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع أطفال مصر بيوم اليتيم

الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تفتح أبوابها للاحتفال مع الأطفال بـ يوم اليتيم

نمير عبد المسيح

نمير عبد المسيح: أتفهم عدم جماهيرية الفيلم الوثائقي لدى الجمهور.. خاص بالفيديو

صورة من تكريم وزير الدفاع لقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة ستظل زاخرة بالكفاءات القادرة على خدمة الوطن والدفاع عنه

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

