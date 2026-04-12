انتخاب منال متولي رئيسا لشعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين

أنهت شعبة التعدين والبترول والفلزات بنقابة المهندسين أعمال انتخاباتها لاختيار هيئة مكتب الشعبة، إلى جانب تصعيد عضوين لتمثيلها بالمجلس الأعلى، وذلك في أجواء تنظيمية عكست حرص أعضاء الشعبة على دعم العمل النقابي وتعزيز دوره في خدمة المهندسين.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الدكتورة منال متولي برئاسة الشعبة، بعد فترة من النشاط الملحوظ والمشاركة الفعالة داخل النقابة، سواء من خلال عضويتها بالمجلس الأعلى، أو عبر دورها كرئيس للجنة البيئة، حيث كان لها إسهامات واضحة في عدد من الملفات المهنية والخدمية.

وأكدت الدكتورة منال متولي، في تصريحات لها، أنها تتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة العمل الجاد لخدمة مهندسي الشعبة، والبناء على ما تحقق من جهود سابقة، مشددة على أن ثقة الجمعية العمومية تمثل دافعًا قويًا لبذل المزيد من العمل والعطاء.

وأضافت أن من أبرز أولوياتها خلال الفترة القادمة العمل على ربط الشعبة بسوق العمل، بما يسهم في توفير فرص حقيقية للمهندسين، خاصة حديثي التخرج، إلى جانب التركيز على تأهيلهم ورفع كفاءتهم المهنية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

كما أشارت إلى أهمية تعزيز الوعي لدى المهندسين بدور النقابة وخدماتها، وتفعيل قنوات التواصل بين الشعبة وأعضائها، بما يضمن مشاركة أوسع في الأنشطة والبرامج التي تستهدف تطوير المهنة والارتقاء بمستوى العاملين بها.

وجاء تشكيل هيئة مكتب الشعبة على النحو التالي:

د. منال متولي: رئيسًا للشعبة

د. عادل سالم: وكيلًا للشعبة

د. محمد فتحي: أمينًا للشعبة

م. أيمن الفخراني: أمينًا مساعدًا

د. رحاب المغربي: عضو المجلس الأعلى (فوق السن)

م. محمد عطية: عضو المجلس الأعلى (تحت السن)

وتعكس هذه النتائج حالة من التوافق بين أعضاء الشعبة، وتوجهًا نحو ضخ دماء جديدة تجمع بين الخبرة والكفاءة، بما يدعم خطط التطوير ويعزز من دور الشعبة في خدمة مهندسي التعدين والبترول والفلزات خلال المرحلة المقبلة.