أمير رمسيس وشاهيناز العقاد في لجنة تحكيم أيام الصناعة بمهرجان هوليوود

أعلنت إدارة مهرجان هوليوود للفيلم العربي برئاسة مايكل باخوم عن إختيار المخرج أمير رمسيس ليكون رئيسا للجنة تحكيم أيام الصناعة في نسختها الإفتراضية الثانية، وبعضوية كل من المنتجة شاهيناز العقاد وصانعة الأفلام سندريلا أبي جرجس، وأكد أن منصة أيام هوليود للصناعة، بمثابة فرصة عظيمة ومميزة لصناع أفلام الشباب، الذين سيحصلون على منح إنتاج لمشاريع أعمالهم، لافتا بأن لجنة التحكيم المشاركة لهذا العام في المنصة سيضمن وصول المنح المقدمة لأفضل المشاريع وسيتيح لهؤلاء الشباب إمكانية تطوير مواهبهم بالتعرف على مختلف المدارس السينمائية من خلال الاندماج مع سينمائيين آخرين.

وعلى الجانب الآخر أكد رمسيس عن سعادته وفخره برئاسته للجنة تحكيم أيام الصناعة بالمهرجان مع زملاء اللجنة الموقرين شاهيناز العقاد المنتجة التي كانت وراء صناعة عدد من الأفلام العربية التي شاركت بكبري المهرجانات وسندريلا أبي جرجس هي متخصصة في مجال السينما تعمل عبر مراحل التطوير والإنتاج والتوزيع، وتشغل حاليا منصب مديرة برنامج سوق المشاريع في Red Sea Souk".

وأضاف " إن أيام الصناعة تعد من أهم البرامج المهنية المصاحبة للمهرجان، وتهدف إلى ربط صُنّاع السينما العرب بسوق هوليوود والعالم، وخلق جسر مباشر بين السينما العربية والصناعة الأمريكية، وفتح فرص حقيقية للتعاون والإنتاج المشترك، من خلال فرص للتطوير".

وقالت شاهيناز العقاد "إن القيمة الحقيقية لأيام الصناعة في المهرجانات تركز بشكل أكبر على فرص التطوير وصفقات الإنتاج والتوزيع ودعم المشاريع عبر الشراكات، وهو ما يقدمه مهرجان هوليوود للفيلم العربي، من خلال تقديم فرصة حقيقية لدخول السوق العالمي وفتح أبواب هوليوود أمام السينما العربية، فهي منصة مهني قوية وليست مجرد حدث جانبي بالمهرجان، فأيام الصناعة أصبحت عنصرًا أساسيًا في أي مهرجان يسعى للتأثير الحقيقي، لأنها تنقل السينما من مجرد عرض فني إلى مشروع قابل للحياة والاستمرارية. ما يميز هذه المنصات هو قدرتها على خلق حوار مباشر بين صناع الأفلام والشركاء المحتملين، وهو ما يمنح المشاريع فرصة للتطور بشكل عملي، وليس فقط نظري، في النهاية، القيمة الحقيقية تكمن في العلاقات التي تُبنى، لأنها هي التي تصنع مستقبل الفيلم".

بينما أشارت سندريلا أبي جرجس “تمثل منصات أيام الصناعة مساحة حيوية تلتقي فيها الأصوات السينمائية العربية مع صناع القرار في السوق العالمي. هي ليست فقط فرصة لعرض المشاريع، بل بيئة حقيقية لتطويرها، وبناء شراكات مستدامة، وفهم آليات الصناعة الدولية بشكل أعمق. مثل هذه المنصات تساهم في نقل السينما العربية من مرحلة الإنتاج المحلي إلى فضاء أوسع من الانتشار والتأثير".