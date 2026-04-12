للتهنئة بعيد القيامة ..قداسة البابا يستقبل وفد جمعية أصدقاء متحف الحضارة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، للتهنئة بعيد القيامة المجيد، المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس جمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة، ووفد من قيادات الجمعية.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ونوابه، الذين قدموا التهنئة لقداسة البابا بعيد القيامة المجيد.