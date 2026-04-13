محاكمة المتهم بدهس الطفل ياسين في حلوان.. الخميس

تستكمل محكمة جنح حلوان، الخميس المقبل الموافق 16 أبريل 2026، محاكمة المتهم بدهس الطفل ياسين بحلوان، الذي أصيب بجروح بالغة توفى على إثرها في المستشفى.

تعود تفاصيل الحادث، عندما كان الطفل ياسين البالغ من العمر الثالثة عشر من عمره، يقود دراجته "السكوتر" في أحد شوارع المعادي، قبل أن يتعرض لعطل مفاجئ أجبره على التوقف بجانب الطريق.

واستوقف الطفل عامل "دليفري" لمساعدته في إصلاح العطل، إلا أن القدر لم يمهله طويلًا، حيث فوجئ العامل بسيارة مسرعة تدهس الطفل وتصطدم بعدها بسيارة أخرى وأتوبيسين تابعين لإحدى الشركات القريبة من موقع الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا بالواقعة يفيد بوجود طفل متوفى جراء حادث سير أمام إحدى الشركات بمنطقة المعادي، انتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى موقع الحادث، مدعومة بسيارة إسعاف، حيث تم نقل الجثمان إلى المستشفى المبرة بالمعادي لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.