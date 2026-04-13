الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بقدرات خارقة.. بوجاتي شيرون Super Sport وتسارع مذهل

صبري طلبه

تُعد بوجاتي شيرون Super Sport ، واحدة من أبرز السيارات الرياضية حول العالم، حيث تنتمي إلى فئة محدودة الإنتاج، والتي تستهدف تحقيق أرقام قياسية في التسارع، مع قدرات فنية عالية الأداء.

تصميم بوجاتي شيرون Super Sport

يبلغ طول السيارة نحو 4.54 متر، مع عرض يصل إلى 2.03 متر وارتفاع منخفض عند 1.21 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.71 متر، مع وزن يبلغ حوالي 1,180 كجم، وتأتي مزودة بإضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب عجلات بقياس 20 بوصة.

محرك بوجاتي شيرون Super Sport

تعتمد شيرون Super Sport على محرك W16 بسعة 8.0 لتر مزود بأربعة شواحن توربينية، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 1577 حصان، مع عزم دوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

تسارع بوجاتي شيرون Super Sport

تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 2.4 ثانية فقط، أما السرعة القصوى فتصل إلى نحو 440 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات بوجاتي شيرون Super Sport

تدعم شيرون Super Sport مجموعة من أنظمة الأمان، حيث تأتي بوسائد هوائية متعددة، إلى جانب مستشعرات ورادارات لرصد الحركة حول السيارة، كما تعتمد على نظام مكابح عالي الأداء قادر على التعامل مع السرعات المرتفعة.

وتضم السيارة مقصورة تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي مميز، مع لمسات فاخرة تمشل المقاعد والكسوة الداخلية والتجاليد الخاصة بها.

