بقدرات خارقة.. بوجاتي شيرون Super Sport وتسارع مذهل

تُعد بوجاتي شيرون Super Sport ، واحدة من أبرز السيارات الرياضية حول العالم، حيث تنتمي إلى فئة محدودة الإنتاج، والتي تستهدف تحقيق أرقام قياسية في التسارع، مع قدرات فنية عالية الأداء.

تصميم بوجاتي شيرون Super Sport

يبلغ طول السيارة نحو 4.54 متر، مع عرض يصل إلى 2.03 متر وارتفاع منخفض عند 1.21 متر، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.71 متر، مع وزن يبلغ حوالي 1,180 كجم، وتأتي مزودة بإضاءة أمامية وخلفية بتقنية LED، إلى جانب عجلات بقياس 20 بوصة.

بوجاتي شيرون Super Sport

محرك بوجاتي شيرون Super Sport

تعتمد شيرون Super Sport على محرك W16 بسعة 8.0 لتر مزود بأربعة شواحن توربينية، يولد هذا المحرك قوة تصل إلى 1577 حصان، مع عزم دوران يبلغ 1600 نيوتن متر، ويرتبط المحرك بناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات، مع نظام دفع كلي للعجلات.

بوجاتي شيرون Super Sport

تسارع بوجاتي شيرون Super Sport

تتسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 2.4 ثانية فقط، أما السرعة القصوى فتصل إلى نحو 440 كيلومتر في الساعة.

بوجاتي شيرون Super Sport

تجهيزات بوجاتي شيرون Super Sport

تدعم شيرون Super Sport مجموعة من أنظمة الأمان، حيث تأتي بوسائد هوائية متعددة، إلى جانب مستشعرات ورادارات لرصد الحركة حول السيارة، كما تعتمد على نظام مكابح عالي الأداء قادر على التعامل مع السرعات المرتفعة.

بوجاتي شيرون Super Sport

وتضم السيارة مقصورة تجمع بين الفخامة والطابع الرياضي، بالإضافة إلى مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام صوتي ترفيهي مميز، مع لمسات فاخرة تمشل المقاعد والكسوة الداخلية والتجاليد الخاصة بها.