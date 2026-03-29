قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إبراهيم حسن: إجراء 11 تبديلا في ودية مصر وإسبانيا غدا
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات رياضية 2026 في مصر
طقس الثلاثاء 31 مارس 2026 في مصر.. أمطار رعدية ورياح مثيرة
مصر تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال 2026... منتخب كوسوفو يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة تركيا
تعرف على المتأهلين لنصف نهائي كأس الرابطة المصرية
ألمانيا تفوز على غانا 2-1 وديا
مواجهات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية 2025-2026
الغزو البري الإسرائيلي.. جيش الاحتلال يطالب سكان 7 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء
مصر و7 دول يدينون القيود الإسرائيلية على دور العبادة في القدس
منتخب مصر يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة إسبانيا غدا
تحذير خطير لمرضى السكر.. 3 عادات في حياتك تدمر مفعول الأنسولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بوجاتي توربيون 2026 بقدرات عالية الأداء.. وهذا سعرها

صبري طلبه

تنتمي بوجاتي توربيون 2026 إلى فئة السوبركار، وتُصنف ضمن السيارات الأسرع على مستوى العالم، حيث تعتمد على تصميم رياضي واضح المعالم، إلى جانب مقصورة داخلية تمزج بين الطابع الفاخر والروح الديناميكية، كما تأتي مزودة بحزمة متكاملة من التقنيات المتقدمة وأنظمة المساعدة، التي تعزز من قدراتها على الطريق.

تصميم بوجاتي توربيون 2026 

تعتمد السيارة بوجاتي توربيون 2026 على تصميم رياضي، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,740 مم، وأبعاد تقدر بـ 4,671 مم للطول الكلي، مع عرض يصل إلى 2,051 مم، وارتفاع يصل إلى 1,189 مم، ويصل وزنها إلى نحو 1,995 كجم، وتأتي مزودة بعجلات أمامية بقياس 20 بوصة وخلفية 21 بوصة.

مواصفات بوجاتي توربيون 2026 

تعتمد توربيون على نظام هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، حيث يأتي المحرك الأساسي مكونًا من 16 أسطوانة بسعة 8.3 لتر، ويولد قوة تصل إلى 1000 حصان، مع عزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر.

ويُدعم هذا الأداء بمحرك كهربائي بقوة 800 حصان، لتصل القوة الإجمالية إلى 1800 حصان، كما تعتمد بوجاتي توربيون 2026 على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، كما تعتمد على نظام دفع كلي AWD.

وتقدم بوجاتي توربيون أرقامًا لافتة في عالم الأداء، حيث يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو ثانيتين فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 455 كم/س، كما توفر إمكانية السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 60 كم.

سعر السيارة بوجاتي توربيون 2026 عالميًا 

تُطرح بوجاتي توربيون 2026 على المستوى العالمي بسعر يبلغ 3.8 مليون يورو، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الأغلى في العالم، وذلك ضمن عائلة السوبر كارز، والتي تحظى بشغف كبير بين محبي الأداء الخارق والسرعات العالية.

بوجاتي توربيون بوجاتي توربيون بوجاتي توربيون 2026 سعر بوجاتي توربيون 2026 مواصفات بوجاتي توربيون 2026 سيارة بوجاتي توربيون 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

ترشيحاتنا

اعراض السل

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

كيمي أنتونيللي

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

فاطمة كشري

أهالي شبرا يودعون فاطمة كشري في عزاءها مع غياب النجوم.. فيديو

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد