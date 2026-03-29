بوجاتي توربيون 2026 بقدرات عالية الأداء.. وهذا سعرها

تنتمي بوجاتي توربيون 2026 إلى فئة السوبركار، وتُصنف ضمن السيارات الأسرع على مستوى العالم، حيث تعتمد على تصميم رياضي واضح المعالم، إلى جانب مقصورة داخلية تمزج بين الطابع الفاخر والروح الديناميكية، كما تأتي مزودة بحزمة متكاملة من التقنيات المتقدمة وأنظمة المساعدة، التي تعزز من قدراتها على الطريق.

تصميم بوجاتي توربيون 2026

تعتمد السيارة بوجاتي توربيون 2026 على تصميم رياضي، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,740 مم، وأبعاد تقدر بـ 4,671 مم للطول الكلي، مع عرض يصل إلى 2,051 مم، وارتفاع يصل إلى 1,189 مم، ويصل وزنها إلى نحو 1,995 كجم، وتأتي مزودة بعجلات أمامية بقياس 20 بوصة وخلفية 21 بوصة.

مواصفات بوجاتي توربيون 2026

تعتمد توربيون على نظام هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي ومحرك كهربائي، حيث يأتي المحرك الأساسي مكونًا من 16 أسطوانة بسعة 8.3 لتر، ويولد قوة تصل إلى 1000 حصان، مع عزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر.

ويُدعم هذا الأداء بمحرك كهربائي بقوة 800 حصان، لتصل القوة الإجمالية إلى 1800 حصان، كما تعتمد بوجاتي توربيون 2026 على ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 8 سرعات، كما تعتمد على نظام دفع كلي AWD.

وتقدم بوجاتي توربيون أرقامًا لافتة في عالم الأداء، حيث يمكنها التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال نحو ثانيتين فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 455 كم/س، كما توفر إمكانية السير بالطاقة الكهربائية لمسافة تصل إلى 60 كم.

سعر السيارة بوجاتي توربيون 2026 عالميًا

تُطرح بوجاتي توربيون 2026 على المستوى العالمي بسعر يبلغ 3.8 مليون يورو، وهو رقم يضعها ضمن فئة السيارات الأغلى في العالم، وذلك ضمن عائلة السوبر كارز، والتي تحظى بشغف كبير بين محبي الأداء الخارق والسرعات العالية.