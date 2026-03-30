خبير مكافحة إرهاب: الإخوان يروجون لخطاب تحريضي ضد الدولة المصرية

علق العقيد حاتم صابر، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، على إحباط وزارة الداخلية لمخطط لحركة حسم الإرهابية للإضرار بمقدرات الدولة المصرية.



وقال حاتم صابر في مداخلة هاتفية في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة “ الحياة”: "حركات الإرهاب الدولي وتنظيم الإخوان الإرهابي يستغلون أي ازمة".

وأضاف حاتم صابر: "الدولة المصرية تتبنى سياسة متزنة لمنع انجرار المنطقة على حرب إقليمية شاملة وتسعى مصر لإنهاء الصراع الإيران الأمريكي الإسرائيلي ".

وتابع حاتم صابر : "الإخوان يروجون لخطاب تحريضي ضد الدولة المصرية "، مضيفا:" مصر تقف أي مخطط تضعه جماعة الإخوان الإرهابية".

وأكمل حاتم صابر: "الإخوان حاولوا توظيف الصراع الإقليمي لإحداث وقيعة بين الشعب والمؤسسة العسكرية لكنهم فشلوا فشل ذريع ".