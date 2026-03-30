ثرت الخرباوي: 30 يونيو كشفت مخططات الإخوان لإرباك الدولة ويقظة المؤسسات أحبطت الفوضى

أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أن ثورة 30 يونيو أسقطت الأقنعة الزائفة لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجماعة سعت إلى إرباك الدولة المصرية من خلال نشر الشائعات وافتعال أزمات مجتمعية.

وقال الخرباوي، خلال لقائه ببرنامج "مساء جديد" عبر فضائية "المحور"، إن الجماعة استهدفت نشر الفوضى وإثارة حالة من الغضب بين المواطنين، إلا أن يقظة مؤسسات الدولة حالت دون تحقيق تلك الأهداف.

وتابع المفكر السياسي، أن العالم يواجه حاليًا أزمة في قطاع الطاقة على خلفية التوترات والحروب في المنطقة، وهو ما انعكس في صورة أزمات اقتصادية عالمية، لم تقتصر تداعياتها على مصر فقط.