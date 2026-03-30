أمن المنطقة على المحك.. تحالف عربي بين قطر والسعودية والأردن يعزز التنسيق في لحظة حرجة

بحث كل من تميم بن حمد آل ثاني ومحمد بن سلمان وعبد الله الثاني بن الحسين تطورات الهجمات الإيرانية وانعكاساتها على أمن واستقرار المنطقة.

تنسيق المواقف العربية

وأكد القادة الثلاثة خلال مباحثاتهم أهمية تنسيق المواقف العربية في هذه المرحلة الحساسة، بما يضمن مواجهة التحديات الراهنة وصون أمن الإقليم والحفاظ على سيادته.

وفي هذا السياق، أوضح أمير قطر أنه ناقش مع ولي العهد السعودي مستجدات الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى أن التصعيد الحالي ينعكس بشكل مباشر على الأمن والاستقرار، ليس فقط إقليمياً بل على المستوى الدولي أيضاً.

كما شدد على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وتكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم الحلول السلمية، والحد من تداعيات التصعيد المتسارع في المنطقة.