أستاذ علوم سياسية: صراع الولايات المتحدة وإيران معقد والوساطات مستمرة لخفض التوتر

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القضايا محل الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تزال معقدة وتحتاج إلى وقت طويل للوصول إلى تسويات أو نتائج مرضية للطرفين.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار” أن الخيارات العسكرية لم تُغلق حتى الآن، مع استمرار حالة الترقب لاحتمالات عودة التصعيد أو المواجهة بين الجانبين في أي لحظة.

وأشار إلى أن الجانب الباكستاني يطرح رؤية تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لافتًا إلى أن المساعي الدبلوماسية ما زالت مستمرة في هذا الإطار.