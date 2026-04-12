برلماني: بعض أدوية البرد قد تظهر في التحاليل أنها مواد مخدرة

أكد أمير الجزار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، أن بعض أدوية البرد قد تظهر في التحاليل على أنها مواد مخدرة، لذلك يجب على الموظفين إجراء التحاليل أكثر من مرة، على أن يكون قرار الفصل في النهاية بعد التأكد بأنه متعاطي.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، : " طول عمرنا زمان عارفين أن دواء الكحة به نسبة من الكحول، وإجراء التحاليل للمواظفين يجب أن يكون في فترة عدم إصابة الموظفين بأي أمراض".

وأشار إلى أن الموظف الذي يثبت تعاطيه المواد المخدرة، مثل الحشيش أو ما شابهه، يجب فصله من وظيفته.

وأكد أن هناك بعض الموظفين تعرضوا للظلم بسبب إجراء تحليل المخدرات لمرة واحدة، حيث كانوا يعانون من بعض الأمراض أو يتناولون أدوية أدت إلى ظهور نتائج إيجابية، رغم أنهم لا يتعاطون مواد مخدرة.

وأشار إلى أن هناك ما يُعرف بـ"روح القانون"، لذلك يتم النظر في حالات الفصل المتعلقة بتعاطي المخدرات بعناية، مؤكدًا: "من يثبت أنه متعاطٍ يتم فصله، وهذا الأمر لا رجعة فيه".