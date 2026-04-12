أمين مفتاح كنيسة القيامة: تراجع حاد في الزوار وبيت لحم تعيش أوضاعًا صعبة بسبب الحرب

أكد أديب جواد، أمين مفتاح كنيسة القيامة في بيت لحم، أن الأوضاع في مدينة بيت لحم تشهد تدهورًا كبيرًا في ظل استمرار الحرب وتداعياتها على الأراضي الفلسطينية.

وقال أديب جواد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أن المدينة تمر بظروف صعبة نتيجة الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى أن بيت المقدس يعتمد بشكل أساسي على حركة الزوار والحجاج، إلا أن هذه الحركة تراجعت بشكل كبير بسبب الحرب.

وأضاف أن أعداد المسيحيين في بيت المقدس محدودة ولا تتجاوز نحو عشرة آلاف شخص، في حين كانت المنطقة تستقبل في الظروف الطبيعية ما يقرب من مليون زائر سنويًا.

وأشار إلى أن إغلاق المعابر حال دون وصول الحجاج والزائرين، لافتًا إلى وجود قيود وتطورات ميدانية أثرت على الحركة داخل بعض الكنائس وأدت إلى إخلاء الزائرين في فترات سابقة.