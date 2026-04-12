نشوى الشريف: نحتاج قانون أحوال شخصية متوازن يضمن حقوق الأب ويحمي الطفل

أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، أن المجتمع المصري، وخاصة الأسرة، يشهد حالة من التخلخل الداخلي نتيجة بعض الإشكاليات المرتبطة بتطبيقات قانون الأحوال الشخصية.

وقالت نشوى الشريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك عددًا من الآباء يشعرون بالظلم في بعض بنود القانون، مشيرة إلى أن بعضهم لا يتمكن من رؤية أبنائهم بالشكل الكافي، وهو ما يتطلب إعادة النظر في بعض التشريعات بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف.

وتابعت عضو مجلس النواب، أن للأب حقًا في الاستضافة والمشاركة الفعلية في تربية الأبناء، مشددة على ضرورة أن يكون له دور واضح داخل منظومة الأسرة بما يضمن التوازن النفسي والاجتماعي للطفل.

وأضافت أن الهدف الأساسي يجب أن يكون الوصول إلى قانون متوازن يحمي الطفل أولًا، في ظل تباين الآراء بين مطالبات بتخفيض سن الحضانة إلى 7 أو 9 سنوات، وبين رفض بعض الأطراف لفكرة الاستضافة.