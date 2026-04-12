ياسر قمر: نثق في قدرة الأهلي على تنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بصورة مشرفة

ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وجه الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الجهود الكبيرة في تنظيم بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «سيدات»، التي تقام في ضيافة الأهلي خلال الفترة من ١١ إلى ٢٤ أبريل الجاري.

أوضح قمر خلال مراسم قرعة البطولة أنه تحدث مع محمد الغزاوي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، عضو مجلس إدارة النادي، عن العمل من أجل استضافة المزيد من البطولات القارية في مصر خلال الفترة المقبلة.

شدد رئيس الاتحاد على ثقته الكبيرة في خروج البطولة بصورة مشرفة، لافتًا إلى استمرار الجهود على مدار البطولة لمساعدة الفرق على التنافس وسط أجواء تتسم بالقوة والحماس والروح الرياضية.





