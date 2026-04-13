تعرف على تفاصيل التقديم بمنح جامعة Khazar باذربيجان للعام الدراسى 2026/2027

أعلن قطاع البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى بباكو- أذربيجان بشأن الإعلان عن المنح الدراسية المقدمة من جامعة Khazar باذربيجان للطلاب الدوليين وهي على النحو التالي:

1- منح دراسية كاملة مقدمة من مؤسسة نائلة خانم للطالبات الموهوبات الراغبات في متابعة الدراسات العليا (الموعد النهائي للتقديم : 30 يونيو 2026).

2- منح دراسية قائمة على الجدارة والتميّز متاحة لجميع الطلاب الدوليين.

( الموعد النهائي للتقديم: 31 أغسطس 2026).

ولمزيد من التفاصيل حول المنح والتقديم يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى :

https://international.khazar.org

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdP1wKxLQVp1IQWm5GZc6pndUCaguCX7n67iTNuQBcEtMOQ0Q/viewform

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.