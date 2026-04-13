Dell تطلق Mini‑PC جديد عالميا مع دعم ألياف 1GbE

كشفت شركة Dell عن إطلاق حاسب mini‑PC جديد من فئة الـ Thin Client على مستوى عالمي، يحمل اسم Pro Micro Thin Client Q9M1260، مع إتاحة خيار دعم منفذ ألياف ضوئية بسرعة 1GbE ضمن حزمة المنافذ الاختيارية، بحسب ما ذكره موقع Notebookcheck استنادًا إلى مواصفات الشركة الرسمية.

وأوضحت Dell أن الجهاز يستهدف بيئات الأعمال ومراكز العمل المكتبية التي تحتاج إلى حاسبات صغيرة الحجم يمكن تثبيتها خلف الشاشة أو تحت المكتب، مع الحفاظ على مرونة عالية في الاتصال بالشبكات السلكية، بما في ذلك شبكات الألياف الضوئية المنتشرة في المؤسسات الكبرى.

تصميم صغير وتبريد صامت

قدمت Dell الجهاز الجديد في هيكل مدمج بأبعاد تقارب 182×178×36 ملم، مع الاعتماد على تبريد سلبي (Passive Cooling) دون مروحة، ما يعني عمله بشكل شبه صامت مع استهلاك طاقة منخفض نسبيًا.

وأشارت الشركة، وفقًا للبيانات المنشورة في متاجرها حول العالم، إلى أن Pro Micro Thin Client Q9M1260 يعتمد على معالجات Intel Twin Lake موفرة للطاقة بقدرة حرارية تصل حتى 7 وات فقط، مع خيارات تشمل معالج N150 أو N250 أو Core 3 N350، حيث يوفر الأخير أعلى أداء بفضل عدد أنوية أكبر من نوع Gracemont الموفرة.

وأوضحت المواصفات الرسمية، أن الجهاز يوفر منفذي M.2 2230 داخليين، أحدهما لتثبيت وحدة تخزين من نوع PCIe Gen 3 أو UFS 2.1، والآخر لبطاقة اتصال لاسلكي Wi‑Fi 6E أو Wi‑Fi 7، ما يمنح المؤسسات مرونة في اختيار مزيج مناسب من التخزين والاتصال حسب طبيعة الاستخدام.

منافذ اختيارية تشمل الألياف الضوئية

وأشارت Dell، بحسب ما رصده Notebookcheck ووثائق دعم رسمية، إلى أن الجهاز يدعم ما يصل إلى سبع وحدات منافذ اختيارية يمكن تركيبها في المنفذ المخصص لذلك، وتشمل خيارات مثل Thunderbolt، ومنافذ شاشة إضافية، ومنافذ USB إضافية، بالإضافة إلى خيار مهم هو منفذ ألياف ضوئية بسرعة 1GbE Optical Fiber.

ويتيح هذا الخيار توصيل الجهاز مباشرة ببنية تحتية تعتمد على كابلات ألياف مع وحدات SFP/SFP+ في مكاتب أو غرف خوادم، بدلًا من الاعتماد فقط على المنافذ النحاسية التقليدية RJ‑45.

وذكرت Dell أن الجهاز يعمل من خلال منفذ طاقة USB‑C بقدرة 65 وات بدلًا من مقبس الطاقة التقليدي، وهو ما يسهل دمجه في بيئات عمل حديثة تستخدم شاشات أو محطات إرساء (Docking Stations) تعتمد على USB‑C لتوصيل وتشغيل الأجهزة في الوقت نفسه.

ذاكرة وترقية سهلة لمكاتب الشركات

أوضحت المواصفات أن Pro Micro Thin Client Q9M1260 يأتي في الأساس مع 8 جيجابايت من ذاكرة DDR5‑5600 قابلة للترقية إلى 16 جيجابايت، وإن كانت تعمل في وضع القناة الواحدة (Single‑channel) في كلتا الحالتين. ويتيح الجهاز كذلك ترقية وحدة التخزين بسهولة عبر منفذ M.2، ما يسمح للشركات ببدء التكوين بمساحة محدودة ثم زيادتها لاحقًا عند الحاجة بدل تغيير الجهاز بالكامل.

وبحسب الأسعار المنشورة في عدة أسواق، يبدأ سعر الجهاز الجديد من نحو 966 دولارًا أمريكيًا ويصل في أعلى تكويناته إلى حوالي 1,748 دولارًا في الولايات المتحدة، مع أسعار تعادل تقريبًا 646 جنيهًا إسترلينيًا في بريطانيا، وقرابة 2,147 دولارًا كنديًا في كندا، وحوالي 731 يورو في عدد من دول منطقة اليورو.

استهداف بيئات العمل الرشيقة

أشارت Notebookcheck إلى أن Dell تعيد بهذا الجهاز التركيز على فئة الـ Thin Clients والـ Mini‑PCs الموجهة لبيئات الشركات، حيث يمكن استخدام هذه الأجهزة كطرفيات خفيفة للدخول على خوادم افتراضية أو بيئات عمل سحابية، بدل الاعتماد على حواسب مكتبية تقليدية ضخمة.

ويُتوقع أن يجذب خيار منفذ الألياف الضوئية 1GbE المؤسسات التي تحتاج لربط مئات الأجهزة ببنية شبكات ألياف قائمة بالفعل، مع الاستفادة من حجم صغير وتبريد صامت وتكلفة تشغيل أقل على المدى الطويل.