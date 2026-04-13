غارة إسرائيلية في جنوب لبنان تحصد 4 شهداء وتستهدف مسعفين بالصليب الأحمر
الصحة: سلامة المواطنين النفسية ركيزة أساسية في أولويات الدولة
ترامب يجدد تهديده باستهداف البنية التحتية الإيرانية ويعد بفرض حصار مشدد
مصرع شابين في انقلاب دراجة نارية بقنا
النفط يحلق فوق 100 دولار مجددا.. تعثر مفاوضات واشنطن وطهران يشعل الأسواق
عامر العمايرة: لوائح فيفا لا تمنح الأندية حق الاطلاع على الـ VAR
صامويل أمادي: التسجيل في مرمى الأهلي إنجاز كبير
العالم يغلي وهرمز يشتعل.. وترامب مشغول بـ الضربة القاضية في حلبة ميامي
سقوط حليف ترامب.. أوربان يقر بالهزيمة في انتخابات المجر وسط ارتياح أوروبي واسع
مشروع مونوريل غرب النيل.. نقلة نوعية في النقل الأخضر| صور
وزير الطيران: عودة تدريجية لرحلات الخليج بدءًا من 17 أبريل
الجيش الأمريكي: حصار مشدد على مواني إيران بدءا من صباح الاثنين
Dell تطلق Mini‑PC جديد عالميا مع دعم ألياف 1GbE

احمد الشريف

كشفت شركة Dell عن إطلاق حاسب mini‑PC جديد من فئة الـ Thin Client على مستوى عالمي، يحمل اسم Pro Micro Thin Client Q9M1260، مع إتاحة خيار دعم منفذ ألياف ضوئية بسرعة 1GbE ضمن حزمة المنافذ الاختيارية، بحسب ما ذكره موقع Notebookcheck استنادًا إلى مواصفات الشركة الرسمية. 

وأوضحت Dell أن الجهاز يستهدف بيئات الأعمال ومراكز العمل المكتبية التي تحتاج إلى حاسبات صغيرة الحجم يمكن تثبيتها خلف الشاشة أو تحت المكتب، مع الحفاظ على مرونة عالية في الاتصال بالشبكات السلكية، بما في ذلك شبكات الألياف الضوئية المنتشرة في المؤسسات الكبرى.

تصميم صغير وتبريد صامت

قدمت Dell الجهاز الجديد في هيكل مدمج بأبعاد تقارب 182×178×36 ملم، مع الاعتماد على تبريد سلبي (Passive Cooling) دون مروحة، ما يعني عمله بشكل شبه صامت مع استهلاك طاقة منخفض نسبيًا. 

وأشارت الشركة، وفقًا للبيانات المنشورة في متاجرها حول العالم، إلى أن Pro Micro Thin Client Q9M1260 يعتمد على معالجات Intel Twin Lake موفرة للطاقة بقدرة حرارية تصل حتى 7 وات فقط، مع خيارات تشمل معالج N150 أو N250 أو Core 3 N350، حيث يوفر الأخير أعلى أداء بفضل عدد أنوية أكبر من نوع Gracemont الموفرة.

وأوضحت المواصفات الرسمية، أن الجهاز يوفر منفذي M.2 2230 داخليين، أحدهما لتثبيت وحدة تخزين من نوع PCIe Gen 3 أو UFS 2.1، والآخر لبطاقة اتصال لاسلكي Wi‑Fi 6E أو Wi‑Fi 7، ما يمنح المؤسسات مرونة في اختيار مزيج مناسب من التخزين والاتصال حسب طبيعة الاستخدام.

منافذ اختيارية تشمل الألياف الضوئية

وأشارت Dell، بحسب ما رصده Notebookcheck ووثائق دعم رسمية، إلى أن الجهاز يدعم ما يصل إلى سبع وحدات منافذ اختيارية يمكن تركيبها في المنفذ المخصص لذلك، وتشمل خيارات مثل Thunderbolt، ومنافذ شاشة إضافية، ومنافذ USB إضافية، بالإضافة إلى خيار مهم هو منفذ ألياف ضوئية بسرعة 1GbE Optical Fiber. 

ويتيح هذا الخيار توصيل الجهاز مباشرة ببنية تحتية تعتمد على كابلات ألياف مع وحدات SFP/SFP+ في مكاتب أو غرف خوادم، بدلًا من الاعتماد فقط على المنافذ النحاسية التقليدية RJ‑45.

وذكرت Dell أن الجهاز يعمل من خلال منفذ طاقة USB‑C بقدرة 65 وات بدلًا من مقبس الطاقة التقليدي، وهو ما يسهل دمجه في بيئات عمل حديثة تستخدم شاشات أو محطات إرساء (Docking Stations) تعتمد على USB‑C لتوصيل وتشغيل الأجهزة في الوقت نفسه.

ذاكرة وترقية سهلة لمكاتب الشركات

أوضحت المواصفات أن Pro Micro Thin Client Q9M1260 يأتي في الأساس مع 8 جيجابايت من ذاكرة DDR5‑5600 قابلة للترقية إلى 16 جيجابايت، وإن كانت تعمل في وضع القناة الواحدة (Single‑channel) في كلتا الحالتين. ويتيح الجهاز كذلك ترقية وحدة التخزين بسهولة عبر منفذ M.2، ما يسمح للشركات ببدء التكوين بمساحة محدودة ثم زيادتها لاحقًا عند الحاجة بدل تغيير الجهاز بالكامل.

وبحسب الأسعار المنشورة في عدة أسواق، يبدأ سعر الجهاز الجديد من نحو 966 دولارًا أمريكيًا ويصل في أعلى تكويناته إلى حوالي 1,748 دولارًا في الولايات المتحدة، مع أسعار تعادل تقريبًا 646 جنيهًا إسترلينيًا في بريطانيا، وقرابة 2,147 دولارًا كنديًا في كندا، وحوالي 731 يورو في عدد من دول منطقة اليورو.

استهداف بيئات العمل الرشيقة

أشارت Notebookcheck إلى أن Dell تعيد بهذا الجهاز التركيز على فئة الـ Thin Clients والـ Mini‑PCs الموجهة لبيئات الشركات، حيث يمكن استخدام هذه الأجهزة كطرفيات خفيفة للدخول على خوادم افتراضية أو بيئات عمل سحابية، بدل الاعتماد على حواسب مكتبية تقليدية ضخمة. 

ويُتوقع أن يجذب خيار منفذ الألياف الضوئية 1GbE المؤسسات التي تحتاج لربط مئات الأجهزة ببنية شبكات ألياف قائمة بالفعل، مع الاستفادة من حجم صغير وتبريد صامت وتكلفة تشغيل أقل على المدى الطويل.

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. طريقة الحصول على منحة التموين وآخر موعد لصرفها

مرتبات

بالتفاصيل.. لو انت موظف أعرف مرتبك بعد زيادة الحد الأدني للأجور

البنزين

بعد هبوط النفط عالميا.. أسعار البنزين والسولار وفقاً لآخر تحديث

صورة أرشيفية

أحد جيران بلوجر الإسكندرية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها

حسن نصرالله

حبس حتى الاختناق.. وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف اللحظات الأخيرة في حياة حسن نصرالله

المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام

بعد قرار الأعلى للإعلام حول سيدة الإسكندرية.. الحبس 6 أشهر عقوبة نشر صور تنتهك الخصوصية

صورة من الحادث

الأم رمت طفلها في النيل لتنقذه.. شاهد عيان على حادث عبارة سوهاج يروي مفاجآت صادمة

سعر الذهب

تراجع جميع الأعيرة مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد

نقيب الإعلاميين

نقابة الإعلامين: ملتزمون بقرار حظر النشر في القضايا محل تحقيق

القطار الكهربائي الخفيف

بمناسبة شم النسيم.. تعديل مواعيد القطار الكهربائي الخفيف لخدمة جمهور الركاب

مخالفات البناء

محافظ القاهرة يوجه بضرب مخالفات البناء بيد من حديد.. وإزالة فورية لعقار مخالف بعين شمس

بالصور

ليلة من زمن الفن الجميل.. حميد الشاعري يشعل أبوظبي بحفل كامل العدد.. ولفتة إنسانية لعروسين

تامر حسني يستعد لحفل مع فريش مونتانا في العين السخنة| صور

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

إعصار 4.. تدريب مصرى هندى بالميادين القتالية لقوات الصاعقة

انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4
انطلاق فعاليات التدريب المصري الهندي المشترك إعصار4

مسلم

أيه يا حلوة.. مسلم يطرح أحدث أغانيه

خالد الصاوي

خالد الصاوي يكشف كواليس أدواره التاريخية وأزمته الصحية وينفي شائعة «النسناس»

بسمة وهبة

السبب غريب .. بسمة وهبة تضرب مطربا على الهواء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

