قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلع 25 جنيه | سعر الذهب في مصر الآن
استحقاق تاريخي غير مسبوق .. أول قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر
التضليل معركة العصر .. الأوقاف تنفى تصريحات منسوبة للوزير عن مساندة إيران
هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم
الرئيس السيسي يعجّل بـ إصلاح واستقرار الأسرة المصرية .. دعم للفئات الأكثر احتياجًا
سرق شقتهم أنهوا حياته .. تفاصيل مقـ.ـتل عاطل على يد سائق ونجله بالهرم
تسليم دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية الروسية إلى إيران
الأزهر يرد على سعد الدين هلالي بشأن إنهاء بعض الصحابة حياتهم
أجواء مبهجة.. الحدائق والمتنزهات تستقبل المواطنين احتفالا بأعياد الربيع
ماذا تفعل إذا ضاق بك الحال؟.. رسائل من الأزهر لحماية النفس من الانهيار
مواجهات نارية.. موعد مباراتي بيراميدز أمام الزمالك والأهلي بـ الدوري
تكليف عاجل جديد من النائب العام بشأن حظر النشر في الجرائم المجتمعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

مشروب بسيط بفوائد كبيرة.. القرفة تدعم الدورة الدموية وتعزز صحة القلب

ولاء عادل

يُعد مشروب القرفة من الخيارات الطبيعية الشائعة التي يلجأ إليها كثيرون لدعم صحتهم، لما يحتويه من مركبات فعالة تساعد في تحسين تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية. ومع تنامي الاهتمام بالمشروبات الصحية، تبرز القرفة كأحد العناصر التي تقدم فوائد متعددة للجسم.

تأثير مباشر على الأوعية الدموية

وفقا لموقع "health"، تحتوي القرفة على مادة “السينامالدهيد”، وهي مركب نشط يعمل على إرخاء العضلات الملساء في جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى توسعها بشكل طبيعي، ويساعد على تحسين حركة الدم داخل الجسم.

تعزيز وصول الأكسجين والعناصر الغذائية

يسهم هذا التأثير في تنشيط الدورة الدموية بشكل عام، ما يساعد على نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأعضاء الحيوية بكفاءة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على وظائف الجسم المختلفة.

دور مهم في تقليل الالتهابات

تتميز القرفة بخصائصها المضادة للالتهاب، والتي تلعب دورًا في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، حيث تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤثر سلبًا على مرونة الأوعية وتزيد من مخاطر الأمراض القلبية.

تأثير محتمل على ضغط الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القرفة بشكل منتظم وبكميات معتدلة قد يسهم في خفض مستويات ضغط الدم، سواء الانقباضي أو الانبساطي، ما يدعم صحة القلب.

مضادات أكسدة لمقاومة الأمراض

تحتوي القرفة على مركبات طبيعية مثل الكومارين والأوجينول وحمض السيناميك، وهي عناصر تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، المرتبط بالشيخوخة والأمراض المزمنة.

تقليل الالتهاب ودعم الأنسجة

تضم القرفة مركبات بوليفينولية تساعد على تهدئة الالتهابات داخل الجسم، ما يعزز من صحة الأنسجة ويحسن قدرة الجسم على مقاومة الإجهاد.

تحسين مستويات الكوليسترول

يسهم تناول القرفة في خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، وهو ما يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

تعزيز المناعة بخصائص مضادة للميكروبات

تمتلك القرفة خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعلها عنصرًا مساعدًا في دعم الجهاز المناعي والوقاية من بعض العدوى.

تنظيم السكر في الدم

تلعب القرفة دورًا في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، كما تساعد في تقليل سرعة امتصاص الجلوكوز، ما يجعلها خيارًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستويات السكر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار الإمريكي

يخسر 130 قرشا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

اسعار العملات اليوم

سعر الدولار كام؟.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار الفراخ اليوم

انخفاض البانيه بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 13 أبريل

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

هل الاحتفال بشم النسيم حرام؟.. الإفتاء تجيب

مشغولات ذهبية

سعر الذهب في مصر الآن.. اعرف عيار 21 بكام

أكل الفسيخ في شم النسيم

هل يجوز أكل الفسيخ والرنجة يوم شم النسيم؟.. الإفتاء: بـ3 شروط

أرشيفية

كوبا تتوعد: حرب عصابات ومقاومة شرسة لأي هجوم أمريكي

ترشيحاتنا

سيميوني

سيميوني قبل لقاء برشلونة: لا أفكر في الحكام أفكر بفريقي فقط

بلال عطية

أول تعليق من بلال عطية على مصيره مع الأهلي

شيكوبانزا

شيكو بانزا يعود للتدريبات في الزمالك استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

بالصور

هل الرنجة آمنة لمرضى السكري؟ معتز القيعي يحسم الجدل في شم النسيم

أسهل طريقة للتخلص من رائحة الفسيخ والرنجة في المنزل.. خطوات سحرية في دقائق

أندرس دانييلسن لي من مهرجان إسطنبول: التمثيل بحثًا في هشاشة الإنسان

شم النسيم بدون مخاطر.. الرنجة والفسيخ تتحول لسم قاتل بسبب أخطاء شائعة

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: اليوم العالمي للتوحد.. بين الوعي الشكلي والحق في حياة كريمة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الزوجة.. منبع العطاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفراعنة والحداثة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : جولة في شارع الأشراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: زينة الحياة

المزيد