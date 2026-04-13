“مشروب بسيط بفوائد كبيرة”.. القرفة تدعم الدورة الدموية وتعزز صحة القلب

يُعد مشروب القرفة من الخيارات الطبيعية الشائعة التي يلجأ إليها كثيرون لدعم صحتهم، لما يحتويه من مركبات فعالة تساعد في تحسين تدفق الدم وتنشيط الدورة الدموية. ومع تنامي الاهتمام بالمشروبات الصحية، تبرز القرفة كأحد العناصر التي تقدم فوائد متعددة للجسم.

تأثير مباشر على الأوعية الدموية

وفقا لموقع "health"، تحتوي القرفة على مادة “السينامالدهيد”، وهي مركب نشط يعمل على إرخاء العضلات الملساء في جدران الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى توسعها بشكل طبيعي، ويساعد على تحسين حركة الدم داخل الجسم.

تعزيز وصول الأكسجين والعناصر الغذائية

يسهم هذا التأثير في تنشيط الدورة الدموية بشكل عام، ما يساعد على نقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى الأعضاء الحيوية بكفاءة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على وظائف الجسم المختلفة.

دور مهم في تقليل الالتهابات

تتميز القرفة بخصائصها المضادة للالتهاب، والتي تلعب دورًا في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية، حيث تساعد في تقليل الالتهابات المزمنة التي قد تؤثر سلبًا على مرونة الأوعية وتزيد من مخاطر الأمراض القلبية.

تأثير محتمل على ضغط الدم

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القرفة بشكل منتظم وبكميات معتدلة قد يسهم في خفض مستويات ضغط الدم، سواء الانقباضي أو الانبساطي، ما يدعم صحة القلب.

مضادات أكسدة لمقاومة الأمراض

تحتوي القرفة على مركبات طبيعية مثل الكومارين والأوجينول وحمض السيناميك، وهي عناصر تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، المرتبط بالشيخوخة والأمراض المزمنة.

تقليل الالتهاب ودعم الأنسجة

تضم القرفة مركبات بوليفينولية تساعد على تهدئة الالتهابات داخل الجسم، ما يعزز من صحة الأنسجة ويحسن قدرة الجسم على مقاومة الإجهاد.

تحسين مستويات الكوليسترول

يسهم تناول القرفة في خفض الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، وهو ما يدعم صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية.

تعزيز المناعة بخصائص مضادة للميكروبات

تمتلك القرفة خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا والفيروسات، ما يجعلها عنصرًا مساعدًا في دعم الجهاز المناعي والوقاية من بعض العدوى.

تنظيم السكر في الدم

تلعب القرفة دورًا في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، كما تساعد في تقليل سرعة امتصاص الجلوكوز، ما يجعلها خيارًا مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في مستويات السكر.