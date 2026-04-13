محمد الصباحي: أرفض تمثيل أي نادِ في جلسات استماع الفار

تحدثَ الحكم الدولي السابق محمد الصباحي عن الجدل المثار في الساعات الماضية بشأن تواجد زميله السابق ناصر عباس ضمن ممثلي النادي الأهلي في حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو الخاصة بمباراة الأحمر أمام نظيره سيراميكا كليوباترا داخل مقر اتحاد الكرة ، والتي كان مقرراً لها أمس الأحد قبل أن يتم إلغاؤها بسبب مخالفة مسؤولي الأهلي للوائح.

وقال محمد الصباحي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN: حكام المباريات يجب أن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الأندية حتى لا يتم اعتبار أي منهم تابع لأحد الأندية دون غيره ، وهو أمر يجعل الحكم يفقد مصداقيته لدى الجماهير ، حتى ولو كان حكماً دولياً سابقاً ولا يدير المباريات في الوقت الحالي.



وتابع: أرفض أن أكون ممثلاً عن أي نادي في اجتماعات اتحاد الكرة أو حضور جلسة استماع حكام تقنية الفيديو بشأن أي مباراة ، كما فعل الحكم ناصر عباس ، فالحكام يجب ألا يتم احتسابهم على نادِ بعينه ، حتى ولو كان حكماً معتزلاً ، فمن الوارد أن يترشح لمنصب داخل لجنة الحكام ، وبالتالي سيفقد مصداقيته لدى جماهير الأندية الأخرى.