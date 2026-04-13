حدائق القناطر الخيرية تستقبل الزائرين في احتفالات شم النسيم

فتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أبوابها لاستقبال الزائرين فى احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم من مختلف المحافظات المجاورة الذين توافدوا عليها للاستمتاع بجمال الحدائق الخلابة ومياهها الصافية وأشجارها المعمرة النادرة.



وتصدرت حدائق القناطر الخيرية قائمة الوجهات الترفيهية، لما تتمتع به من مساحات خضراء واسعة وإطلالات مميزة على فرعى نهر النيل بالإضافة إلى الألعاب، ما يجعلها مقصدًا مفضلًا للزائرين من مختلف المحافظات.

تشكيل غرفة عمليات

وتابع اللواء عبد العظيم سعيد رئيس مدينة القناطر الخيرية من خلال غرفة عمليات مجلس المدينة الموقف أولا بأول خلال الاحتفالات وإقبال المواطنين على حدائق ومتنزهات القناطر .



وقال رئيس مدينة القناطر الخيرية إنه تم الانتهاء من تطوير عدد من الحدائق خلال الفترة الماضية وكذا الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات شلالات ونافورة راقصة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبردورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.