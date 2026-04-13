مدير متحف إيمحتب : شم النسيم عيد مصري يمتد لأكثر من 5000 عام

أكد الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، أن عيد شم النسيم يُعد من أقدم الأعياد المصرية، حيث يمتد تاريخه لأكثر من 5000 عام، مشيرًا إلى أن الاحتفال به في مصر القديمة لم يكن يومًا واحدًا، بل كان موسمًا كاملًا يُعرف بـ«شيمو» أو أعياد الربيع، ويستمر لنحو أربعة أشهر، قبل أن يُختصر لاحقًا في يوم واحد.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن المصري القديم كان شديد الارتباط بالفلك والمواسم الزراعية، حيث قسم السنة إلى ثلاثة فصول رئيسية، وكان فصل «شيمو» يمثل موسم الحصاد وبداية تجدد الحياة، وهو ما انعكس في طقوس الاحتفال التي تضمنت الخروج للنزهات وتقديم القرابين للمعبودات، مؤكدًا أن العيد كان يحمل أبعادًا دينية وقومية في آن واحد.

وأشار إلى أن تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة يعود إلى المصريين القدماء، الذين استخدموا طرق التحنيط نفسها في حفظ الأسماك باستخدام ملح النطرون، ليس بغرض التعفن كما يُعتقد، بل لتخزينها لفترات طويلة، لافتًا إلى أن الأسماك ارتبطت بعقائد دينية مثل الإله أوزيريس.