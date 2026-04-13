ممشى أهل مصر يتصدر مشهد احتفالات شم النسيم في أجواء ربيعية مميزة

رصدت نجاة الجبالي، مراسلة قناة إكسترا نيوز، أجواء احتفالات المصريين بعيد شم النسيم من داخل ممشى أهل مصر، حيث شهد المكان إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط طقس معتدل ومناسب للتنزه.

وأوضحت “نجاة” أن درجات الحرارة سجلت نحو 28 درجة مئوية مع سطوع متقطع لأشعة الشمس، ما وفر أجواء مثالية للاحتفال بعيد الربيع الذي يحرص المصريون على إحيائه سنويًا عقب عيد القيامة.

وأضافت مراسلة قناة إكسترا نيوز أن ممشى أهل مصر يُعد من أبرز الوجهات الترفيهية خلال الأعياد والعطلات، إذ يمتد لمسافة تقارب 1800 متر على ضفاف نهر النيل، ويستقبل الزوار من التاسعة صباحًا وحتى الثانية بعد منتصف الليل خلال المناسبات الرسمية، مع إتاحة الجزء العلوي مجانًا، بينما يتم دخول الجزء السفلي بتذكرة رمزية.

وأكدت الجبالي أن الممشى يخضع لأعمال صيانة دورية على مدار العام، مع انتشار فرق الأمن والإنقاذ والغواصين تحسبًا لأي طارئ، إلى جانب توفير مراسي للنزهات النيلية، ما يجعله مقصدًا آمنًا ومتكاملًا للعائلات المصرية والعربية للاستمتاع بأجواء شم النسيم.