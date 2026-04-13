الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

احتفالا بشم النسيم.. إقبال على الحدائق والمنتزهات بالوادي الجديد

حدائق الوادي ال.الجديد
حدائق الوادي ال.الجديد
منصور ابوالعلمين

فتحت الحدائق والمنتزهات العامة بمحافظة الوادي الجديد أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين، احتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع، وسط أجواء من البهجة والفرحة التي تجمع الأسر والأطفال في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

ويحرص الأهالي على قضاء هذا اليوم وسط المساحات الخضراء، مصطحبين الأطعمة التقليدية المرتبطة بالمناسبة، مثل الفسيخ والرنجة والبصل والجبن القديم، في طقس متوارث يعكس عمق التراث الشعبي المصري، خاصة داخل المجتمع الواحاتي الذي يتمسك بعاداته وتقاليده.

وتتميز الوادي الجديد بتوافر العديد من الحدائق العامة والخاصة بأسعار رمزية، تبدأ من 5 جنيهات فقط، ما يجعلها وجهة مناسبة لجميع الفئات.

ومن أبرز هذه الأماكن: حديقة السلام بمدينة الخارجة، والحديقة العامة بمركز بلاط، وحديقة البدربان بمركز الداخلة، وحديقة الميدان بمركز الفرافرة، إلى جانب العديد من الحدائق المفتوحة مجانًا أمام المواطنين.

ويعود الاحتفال بشم النسيم إلى آلاف السنين، حيث بدأ منذ عهد القدماء المصريين قبل نحو 2700 عام قبل الميلاد، وارتبط بعيد الربيع الذي يتزامن مع الاعتدال الربيعي، وهو اليوم الذي يتساوى فيه الليل والنهار. واستمر هذا التقليد عبر العصور المختلفة دون انقطاع، ليبقى أحد أبرز مظاهر التراث المصري.

وفي الوادي الجديد، يكتسب شم النسيم طابعًا خاصًا، حيث تتجه الأسر إلى الحقول والمزارع لقضاء يوم كامل وسط الطبيعة، في أجواء يسودها الغناء الشعبي الواحاتي والأنشطة الترفيهية، ما يضفي طابعًا مميزًا على الاحتفال.

وتزخر المحافظة بالعديد من المقاصد السياحية والترفيهية التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال الأعياد، ففي مدينة الخارجة يمكن زيارة معبد هيبس، ومقابر البجوات، والممشى السياحي، وقصر الناضورة، ومتحف الآثار، إلى جانب عدد من الحدائق العامة.

كما تضم مدينة الداخلة مواقع مميزة مثل قرية القصر الإسلامية، ومنتجع الرملة، ودوار العمدة، وحديقة حيوان البدربان، ومعبد دير الحجر، بالإضافة إلى الحدائق المفتوحة التي تستقبل الزائرين طوال اليوم.

أما واحة الفرافرة فتُعد من أبرز الوجهات الطبيعية، حيث تضم الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، إلى جانب عدد من القرى البيئية والمنتجعات التي تجذب الزوار من داخل وخارج المحافظة.

لكزس GX
لكزس GX
لكزس GX

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل
كارثة على مائدة شم النسيم.. أطباء يحذرون من هذا الخطأ القاتل

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس| صور

