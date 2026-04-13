وزيرا النقل والكهرباء يبدآن جولة ميدانية تفقدية لجبل الجلالة لبدء خطوات مشروع الرياح

بدأ الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم الإثنين، جولة ميدانية تفقدية لمنطقة جبل الجلالة بمحافظة السويس، للوقوف على الخطوات الفعلية لبدء استغلالها واستخدام الجبل فى إقامة مشروعات طاقة الرياح.

جاء ذلك فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم العوائد من منطقة جبل الجلالة واستغلالها فى توليد الكهرباء من طاقة الرياح وربطها بمزارع الرياح فى منطقة الزعفرانة.

واستهل الوزيران الجولة بتفقد عدد من المواقع المقترحة لتحقيق الربط أعلى الجبل على ارتفاع 1500 متراً، والتي تصل سرعات الرياح بها إلى 15 متر/ ثانية والمناطق القريبة من الزعفرانة، وتم التأكد الميداني من المسارات والاتجاهات المختلفة لإقامة عدد من المحطات العملاقة.