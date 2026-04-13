الشعب الجمهوري يثمن دعوة الرئيس السيسي لمناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية

ثمن حسانين توفيق، أمين لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري، دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهمية مناقشة تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وأوضح توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن تلك التوجيهات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الأسري في مصر.

وأشار حسانين توفيق، إلى أن أهمية قانون الأحوال الشخصية، تأتي انطلاقا من أنه يمس حياة الملايين من المواطنين.

وشدد أمين لجنة الاتصالات بحزب الشعب الجمهوري، على ضرورة مناقشته بشكل شامل وعلمي لضمان إصدار قانون عادل ومنصف لجميع الأطراف.

وطالب بضرورة الاستماع إلى آراء المجتمع المدني والخبراء القانونيين وكافة الجهات المعنية لضمان خروج القانون بصورة تعزز من استقرار الأسرة المصرية وتحافظ على حقوقها.