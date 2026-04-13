عدوي يستقبل نقيب المحامين السودانيين.. ويؤكد دعم أدوار النقابة في معركة العدالة

استقبل السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، بمكتبه اليوم الإثنين، مولانا زين العابدين محمد حمد – نقيب المحامين السودانيين المكلف، وذلك بحضور مساعديه عبدالعظيم أيوب – أمين أمانة الخدمات، والدكتورة آمال هارون – أمين أمانة حقوق الإنسان.

وأكد السفير عدوي خلال اللقاء دعم سفارة جمهورية السودان بالقاهرة لأدوار نقابة المحامين السودانيين في ترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، مشيداً بالجهود الكبيرة التي ظلت تضطلع بها النقابة، ومثمناً حراكها المهني والوطني خلال الفترة الماضية، ومواقفها الداعمة للقوات المسلحة، ومترحماً على منسوبيها الذين استشهدوا في معركة الكرامة.

من جانبه، أعرب مولانا/ زين العابدين محمد حمد عن تقديره لمواقف السفير الوطنية، وحرصه على تذليل العقبات التي واجهت النقابة، بما مكّنها من الاضطلاع بدورها في القضايا القانونية المختلفة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العمل المشترك والاستفادة من إمكانيات النقابة في متابعة القضايا القانونية، لا سيما ما يتعلق بأوضاع النازحين والمقيمين السودانيين بجمهورية مصر العربية، إلى جانب تعزيز التوعية القانونية بما يسهم في حماية المواطنين وتجنبهم الوقوع في المخالفات.