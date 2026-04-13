إصابة أم وأطفالها الأربعةفى حادث تصادم بجمصة

أصيب 6 أشخاص باصابات متفرقه من بينهم أم وأطفالها في حادث أمام قريه الناقر باتجاه جمصة بمحافظة الدقهلية

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث

اصطدام سيارة ربع نقل في

ملاكى

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة علي ونيس حمودة 39 عاما بسحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

جرح قطعي بالجبهة ودعاء إبراهيم عبدالعزيز

33عاما" الأم " بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

وأطفالها مليكة أحمد محمد 10 أعوام

بسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج

جرح قطعي بالجبهة

وسيلا أحمد محمد 5 أعوام بسحجات بالجسم

اشتباه ما بعد الارتجاج

واشتباه كسر بالفخذ الايسر جرح قطعي بالرأس

ورقية أحمد محمد

6 أعوام بسحجات بالجسم باشتباه ما بعد الارتجاج

ونور أحمد محمد

11عاما جروح قطعية بالجبهة ؛ وشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات بالجسم

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .