القبض على المتهم بضرب آخر لخلاف بأولوية المرور بالعجوزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطعى فيديو تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا تضرر القائم على النشر من قيام قائدة سيارة "ملاكى" بتعطيل الحركة المرورية بأحد الشوارع بالجيزة ولدى معاتبته قام بالتعدى عليه الضرب مدعياً كونه ضابط شرطة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات، وأمكن تحديد القائم على النشر (موظف – مقيم بدائرة قسم شرطة الوارق) وبسؤاله قرر بأنه بتاريخ 4 / الجارى وحال قيامه بمعاتبة قائد سيارة ملاكى لتعطيله الحركة المرورية بأحد الشوارع بالعجوزة قام الأخير بالتعدى عليه بالضرب وإدعى كونه ضابط شرطة.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو ، وقائدها (مالك إحدى الشركات "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لخلاف بينهما على أولوية المرور ونفى إدعائه بكونه "ضابط شرطة".



تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية.