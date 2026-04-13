القبض على سيدة تعدت على صاحب محل بالمرج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى إحدى السيدات بالسب على مالك محل هواتف محمولة وتهديده بإلحاق الأذى به بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.





بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، أمكن تحديد مالك محل الهواتف المحمولة (كائن بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤاله قرر بتضرره من إحدى السيدات لقيامها بتاريخ 11 الجارى بالتعدى عليه بالسب وتهديده بإلحاق الأذى به لعدم قدرته على صيانة هاتفها.





أمكن تحديد وضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.