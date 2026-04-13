إقبال كبير على النادي الاجتماعي ومنتجع العائلات 2 بالغردقة خلال عيد الربيع

تفقد اللواء محمد سليم، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، النادي الاجتماعي ومنتجع العائلات 2 بمدينة الغردقة، لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع احتفالات عيد الربيع، التي شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار.

ورصدت الجولة توافد أعداد كبيرة من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى جانب رحلات قادمة من عدد من المحافظات، في أجواء احتفالية حرصت خلالها الأجهزة التنفيذية على توفير بيئة آمنة ومتكاملة.

وتابع السكرتير العام المساعد انتشار الخدمات التأمينية والصحية، حيث تم تكثيف تواجد قوات الشرطة لتأمين الموقع وتنظيم الحركة، إلى جانب تمركز سيارات الإسعاف تحسبًا لأي حالات طارئة، فضلًا عن الدفع بسيارات العيادات المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية الفورية.

كما شارك الهلال الأحمر في تقديم خدمات الإسعافات الأولية، ضمن منظومة متكاملة من التنسيق بين الجهات المعنية، لضمان سلامة الزوار خلال الاحتفالات.

وأكد اللواء محمد سليم ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة المواقع الترفيهية والخدمية، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان جودة الخدمات وسرعة التعامل مع أي ملاحظات، بما يحقق راحة وسلامة المواطنين.