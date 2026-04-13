الكوميديا الرقمية.. السوشيال ميديا خشبة مسرح تجذب الاف المشاهدين

أكد الفنان أحمد فؤاد البشوتي، نجم الستاند أب كوميدي، أن الكوميديا ليست أمرًا سهلًا كما يظن البعض، بل هي “صناعة” قائمة بذاتها، موضحًا أن إضحاك الجمهور أصعب بكثير من إثارة الحزن، خاصة في ظل الضغوط اليومية التي يعيشها الناس.

وقالت الفنان أحمد فؤاد البشوتي، خلال لقائها مع الإعلامي شريف نوالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج" أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن نشر الحزن أو الطاقة السلبية أمر سهل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه المشاعر إلى حالة من الضحك والسعادة.

وأشار إلى أن نجاح الكوميدي يُقاس بقدرته على التأثير في الجمهور خلال دقائق معدودة، حتى لو لم يكن هناك تواصل مباشر بينهم.

وأضاف أن قوة الكوميديا تظهر في قدرتها على الوصول إلى جمهور متنوع من ثقافات مختلفة، لافتًا إلى أنه يستطيع من خلال مقاطع قصيرة عبر الإنترنت أن يُدخل البهجة إلى قلوب المشاهدين، حتى وإن كانوا في أماكن بعيدة أو لا يعرفونه شخصيًا.

وأشار إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أحدثت نقلة نوعية في عالم الكوميديا، حيث أصبح لكل فنان “مسرحه الخاص”، مؤكدًا أن الوصول إلى مئات الآلاف من المشاهدين بات أسهل وأسرع مقارنة بالمسرح التقليدي.

وشدد على أن الفيصل الحقيقي في نجاح أي عمل كوميدي هو الجمهور، موضحًا أن التفاعل الكبير على المنصات الرقمية يعكس مدى قبول المحتوى، ويمنح الفنان فرصة للوصول إلى أعداد ضخمة من المشاهدين في وقت قياسي.