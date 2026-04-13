اللواء أسامة كبير: إيران قد يكون ردها عنيف للغاية على حصارها بحريا من أمريكا

أكد اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القامة والاركان، أن القانون الدولي لا يسمح بما تفعلها ايران وامريكا في مضيق هرمز، مضيفا أن ما تفعل امريكا يقضي على إيران اقتصاديا.

أضاف اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القامة والاركان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن أمريكا كانت تريد الإطاحة بالنظام الايرث، واطالت زمن الحرب بالحديث عن مضيق هرمز.



وتابع اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القامة والاركان، أن ايران قد يكون ردها عنيف للغاية على حصارها بحريا من قبل أمريكا، مستدركا أن 17% من احتياطي النفط الصيني يأتي من ايران.



وأشار اللواء أسامة محمود كبير المستشار بكلية القامة والاركان، إلى أن قد نشهد عسكرة غير مسبوقة في المنطقة بسبب اغلاق مضيق هرمز.

