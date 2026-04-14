الأبراج الأكثر وفاء في الزواج.. رجال لا يعرفون الخيانة

يبحث كثيرون عن شريك يقدر الاستقرار ويمنح الحياة الزوجية مكانتها الحقيقية، وبين الأبراج الفلكية، هناك رجال معروفون بولائهم وتمسكهم بالأسرة، حيث يضعون الزواج في مقدمة أولوياتهم.

برج السرطان

يأتي رجل السرطان في مقدمة الأبراج التي تعشق الحياة الزوجية، فهو حنون بطبعه، مرتبط بعائلته، ويبحث دائمًا عن الدفء والاستقرار، ما يجعله زوجًا مثاليًا يهتم بالتفاصيل الصغيرة.

برج الثور

يعرف رجل الثور بإخلاصه الشديد وتمسكه بشريكته، فهو يقدّر الاستقرار ويكره التغيير، لذلك يسعى لبناء علاقة طويلة قائمة على الثقة والأمان.

برج الجدي

رجل الجدي عملي ومسؤول، ينظر للزواج باعتباره التزامًا جادًا، ويحرص على توفير حياة مستقرة وآمنة لشريكته، ويضع الأسرة ضمن أهم أهدافه.

برج العذراء

يميل رجل العذراء إلى النظام والاهتمام بالتفاصيل، ويعتبر الزواج مشروع حياة يحتاج إلى رعاية مستمرة، لذلك يبذل جهدًا كبيرًا للحفاظ على نجاح العلاقة.

برج الميزان

رجل الميزان يعشق التوازن والشراكة، ويؤمن بفكرة الزواج كعلاقة قائمة على التفاهم والانسجام، ويسعى دائمًا لإرضاء شريكته وتجنب الخلافات.

ورغم اختلاف الطباع، تبقى هذه الأبراج الأكثر ميلًا لتقديس الحياة الزوجية، لكن في النهاية، نجاح أي علاقة يعتمد على التفاهم والاحترام المتبادل، وليس البرج فقط.