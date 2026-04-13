خبير أسواق السيارات: زيادة المعروض تُشعل المنافسة وتدعم استقرار أسعار السيارات في السوق المحلي

أكد محمود خيري، خبير أسواق السيارات، أن زيادة المعروض من السيارات في السوق المحلي أسهمت في تعزيز المنافسة بين الوكلاء، ما ساعد على استمرار التخفيضات خلال الفترة الماضية واستقرار الأسعار عند مستويات أقرب للتوازن.

وقال محمود خيري، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “الحياة”، أن الاضطرابات العالمية، ومنها الحرب الأمريكية الإيرانية، أثرت على الاقتصاد العالمي عبر ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة وتقلبات أسعار الصرف.

وأشار إلى أن قطاع السيارات في مصر يشهد تحسنًا ملحوظًا مدفوعًا بتوسع التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن السوق المصري ما زال قادرًا على استقطاب مستثمرين رغم التحديات العالمية.

وأضاف أن سلوك بعض المستهلكين يساهم أحيانًا في تقلبات الأسعار، داعيًا إلى مزيد من الوعي الشرائي لتفادي القرارات الاندفاعية التي تؤدي إلى اضطراب السوق.