بريطانيا ترحب بالتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لحفظ السلم الدولي

أعرب المبعوث البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، عن التزام بريطانيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على التعددية الفعالة.

وأكد الدبلوماسي البريطاني -خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين- دعم بريطانيا للتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لصون السلم والأمن الدوليين، وخاصة مع تفاقم عدم الاستقرار العالمي والذي يبرز ضرورة التعاون الوثيق بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، بحسب بيان صادر عن الحكومة البريطانية.

وأشار المبعوث البريطاني إلى الدور الحيوي للاتحاد الأوروبي في الحفاظ على استقرار القارة الأوروبية ودعم أوكرانيا والدفاع عنها ودعم الأمن في غرب البلقان.

كما لفت كاريوكي إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في تحقيق السلام والأمن يتجاوز أوروبا. ورحب بالتزام الاتحاد الأوروبي بحماية المدنيين، وبرنامج المرأة والسلام والأمن، والأمن المتعلق بالمناخ.

وذكر أنه في الشرق الأوسط، ترحب بريطانيا والاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار الحالي باعتباره خطوة مهمة نحو التراجع عن التصعيد وفرصة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية.

وفي السودان، يُعد الاتحاد الأوروبي شريكا لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تخفيف الأزمة الإنسانية وإنهاء النزاع، بحسب قوله.

ورحب المبعوث البريطاني أيضا بالجهود الدبلوماسية والإنسانية التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبالعمل على الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود، وبناء السلام في أفريقيا وخارجها.

كما رحب كاريوكي بتعزيز تعاون بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي منذ قمة الجانبين عام ٢٠٢٥، وتوقيع اتفاقية الشراكة الأمنية والدفاعية بينهما، مؤكدا أنهما سيواصلان البناء على هذا التعاون سعيا لتحقيق الأمن الأوروبي والدولي.