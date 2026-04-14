الزراعة: تراجع فجوة اللحوم الحمراء وزيادة الإنتاج المحلي بنسبة 8%

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الوزارة تعتمد على أنظمة بيانات حديثة لحصر الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء وتقدير حجم الاستهلاك بدقة، موضحًا أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتقلص بشكل تدريجي.

وقال طارق سليمان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن العجز الحالي في اللحوم يصل إلى نحو 40% ويتم تغطيته عبر الاستيراد سواء في صورة رؤوس حية أو لحوم مبردة ومجمدة، بما يساعد على استقرار المعروض وتنوع الأسعار في السوق.

وأضاف أن تنوع مصادر اللحوم بين المحلي والمستورد يساهم في توفير بدائل سعرية مختلفة تناسب شرائح المستهلكين، لافتًا إلى ارتفاع الإنتاج المحلي بنسبة 8% ليصل إلى 600 ألف طن، إلى جانب نمو إنتاج الألبان بالمعدل نفسه.

وأوضح أن المبادرات القومية، وعلى رأسها مشروع البتلو، ساهمت في زيادة الإنتاج وتحسين الاستقرار في السوق، مؤكدًا أن غياب هذه المشروعات كان سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار.