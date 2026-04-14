ضياء السيد: أزمة الكرة المصرية في عدم تطبيق اللوائح.. ونظام الدوري لا يعجبني

أكد ضياء السيد أن أزمة الكرة المصرية ترجع في الأساس إلى عدم تطبيق اللوائح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ظهر بوضوح خلال الموسم الماضي بعد قرار إلغاء الهبوط.

وأضاف ضياء السيد في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة Modern mti، أن شكل الدوري في الموسم الحالي سيئ ولا يحظى بإعجابه، في ظل النظام المعمول به حاليًا، والذي يؤثر على مستوى المنافسة.

أزمة الاهلي مع اتحاد الكرة

وتطرق ضياء السيد إلى أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة، مؤكدًا أن "العند" كان أحد الأسباب الرئيسية في تصاعد الأزمة بين الطرفين.