تنظيم نموذج محاكاة خطة إخلاء بكلية التجارة جامعة بنها

نفذت كلية التجارة جامعة بنها تجربة إخلاء ناجحة لمبنى الكلية، وذلك في إطار حرص جامعة بنها على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتعامل الفعّال مع الأزمات والطوارئ.

جاء ذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة و الدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور مجدي مليجي عبدالحكيم عميد الكلية والدكتور ابراهيم راجح مدير الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والكوارث بالجامعة وفريق من السلامة والصحة المهنية، وفريق الأزمات والكوارث بالجامعة، وبالتعاون مع إدارة الحماية المدنية.

الحفاظ على العنصر البشرى والمنشآت

وجاء تنفيذ تجربة محاكاة الإخلاء بهدف نشر ثقافة الحماية المدنية والتعريف بآليات الحفاظ على العنصر البشري وحماية المنشآت.

ووجه الدكتور مجدي مليجي الشكر والتقدير إلى رئيس الجامعة علي توفير الدعم المستمر وحرصه الدائم علي التوعية المستمرة للعاملين بأهمية توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنية.