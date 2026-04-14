محافظ الغربية في جولة صباحية بطنطا لمتابعة أعمال النظافة والتجميل عقب احتفالات شم النسيم

قام اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بجولة صباحية، تفقد خلالها شوارع وميادين مدينة طنطا، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات عقب انتهاء احتفالات المواطنين بعيد شم النسيم، وذلك في إطار الحرص على إعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدينة.

توجيهاته العاجلة

شملت الجولة عددًا من الشوارع الرئيسية والميادين العامة، حيث تابع المحافظ جهود فرق النظافة في رفع التراكمات والمخلفات، موجّهًا بضرورة تكثيف العمل لضمان عودة الشوارع إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت.

تحسين خدمات المواطنين

وخلال جولته، حرص المحافظ على التوقف والتحدث مع عمال النظافة، مشيدًا بجهودهم المبذولة، مؤكدًا أن ما يقومون به يمثل عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على صحة المواطنين والمظهر الجمالي للمحافظة.

وقال اللواء دكتور علاء عبد المعطي إن العمل الميداني المستمر، والتواجد الفعّال في الشارع، هما السبيل لضمان تقديم خدمة تليق بالمواطن، مشددًا على أهمية الالتزام والانضباط، والعمل بروح الفريق الواحد، خاصة في الفترات التي تعقب المناسبات والاحتفالات، موجهًا رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال النظافة على مدار اليوم، وعدم السماح بوجود أي تجمعات للمخلفات، مع استمرار الحملات المكثفة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة طنطا وجميع مدن ومراكز المحافظة.