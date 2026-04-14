الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نموذج للتنمية المتكاملة.. محافظ البحر الأحمر يتفقد مشروع وادي حوضين

ابراهيم جادلله

تفقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، مشروع وادي حوضين بمدينة الشلاتين، لمتابعة مكوناته التنموية المتكاملة، في إطار اهتمام المحافظة بتعزيز مشروعات التنمية المستدامة بالمناطق الجنوبية.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول المشروع قدمه الدكتور علي حزين، من جهاز تنمية المشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة، حيث يضم المشروع منظومة إنتاجية متنوعة تشمل 3 آبار و2 محطة تحلية، إلى جانب مزارع للدواجن والنخيل والأسماك، و50 صوبة زراعية لإنتاج الخضروات، فضلًا عن مشروعات للنخيل ودواجن التسمين والإنتاج.

ويتميز المشروع بوجود 13 مركزًا للحرف اليدوية مخصصة لتدريب سيدات المنطقة على الصناعات اليدوية وتسويق منتجاتهن، بما يسهم في تمكين المرأة وتوفير مصدر دخل مستدام لأسرها.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مختلف مكونات المشروع، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجهه، والتي تمثلت في نقص العمالة المدربة، وارتفاع ملوحة المياه وتأثيرها على الإنتاج الزراعي، إلى جانب ظاهرة انتشار الغربان التي تهدد المحاصيل.

ووجّه الدكتور وليد البرقي بدراسة هذه التحديات ووضع حلول عملية للتغلب عليها، مؤكدًا أهمية دعم المشروع باعتباره نموذجًا متكاملًا للتنمية يجمع بين الزراعة والإنتاج الحيواني والتدريب المهني.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات الجنوب، لما لها من دور في تحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشهدت الجولة حضور نائب المحافظ، ورئيس مدينة الشلاتين، ومدير مديرية الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية، في إطار متابعة المشروعات التنموية على أرض الواقع.

