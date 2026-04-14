شريف حمودة رئيسًا تنفيذيًا لأكاديمية الوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الوفد قرارًا رقم 74 لسنة 2026 بتاريخ 12 أبريل الجارى، بتعيين شريف أحمد عبدالغفار حمودة، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الوفد.

ومنحت المادة الثانية الرئيس التنفيذي صلاحية اختيار فريق العمل المعاون له ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للأكاديمية.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يتم عرض تقارير دورية عن مراحل التنفيذ، وذلك بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء الأكاديمية على الوجه الأمثل.

وحددت المادة الرابعة العمل بالقرار أن يُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.