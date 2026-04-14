كارولين عزمي تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة كارولين عزمي، فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة بسيطة.

وظهرت كارولين عزمي، بإطلالة صباحية متميزة نالت إعجاب متابعهيا من داخل الحديقة .

أعلنت شركة المنتج طارق الجنايني، عن انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني" بطولة أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي، كارولين عزمي، جنا الأشقر، تأليف إياد صالح، إخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج طارق الجنايني.

ونشرت الشركة المنتجة، الصور الأولى من انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني"، عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

هذا ليس التعاون الأول ما بين أحمد بحر "كزبرة"، أحمد غزي وإياد صالح، وطارق الجنايني، حيث سبقوا وأن تعاونوا معا في فيلم "الحريفة"، ونجحوا في تحقيق نجاح كبير.

نجاحات سابقة

ونجح الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" في تحقيق إيرادات مرتفعة في قائمة أعلى الإيرادات في تاريخ السينما المصرية