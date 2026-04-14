الجيش الأمريكي: لم تتمكن أي سفينة من تجاوز حصارنا البحري لإيران خلال أول 24 ساعة

أعلن الجيش الأمريكي أن قواته البحرية تمكنت من فرض سيطرة كاملة على نطاق العمليات البحرية المحيطة بإيران خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من بدء الحصار، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالة اختراق للسفن عبر هذا الطوق البحري حتى لحظة إصدار البيان.

وبحسب ما ورد في بيان رسمي صادر عن القيادة العسكرية الأمريكية، فإن الإجراءات التي تم تنفيذها شملت انتشارًا مكثفًا للقطع البحرية، إلى جانب تفعيل أنظمة المراقبة والاستطلاع، بما في ذلك الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، بهدف إحكام الرقابة على الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة.

 وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار “ضمان حرية الملاحة الدولية ومنع أي تحركات قد تهدد الأمن الإقليمي”.

وأشار مسؤولون عسكريون إلى أن الحصار البحري ركّز بشكل خاص على الممرات الحيوية، مثل مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم شرايين نقل النفط في العالم، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للعملية. 

كما أكدوا أن التنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة كان عنصرًا أساسيًا في نجاح فرض الحصار خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة.

في المقابل، لم تصدر تأكيدات مستقلة من جهات دولية محايدة بشأن مدى شمولية هذا الحصار أو تأثيره الفعلي على حركة الملاحة، فيما تلتزم إيران الصمت الرسمي حتى الآن، أو تكتفي بتصريحات إعلامية محدودة تشكك في الرواية الأمريكية، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات “تصعيدية” وقد تؤدي إلى توترات أوسع.

ويرى محللون عسكريون أن نجاح الحصار في مراحله الأولى لا يعني بالضرورة استمراره بنفس الفعالية، إذ تعتمد استدامته على عدة عوامل، من بينها قدرة القوات البحرية على تغطية المساحات الواسعة، واحتمالات التصعيد العسكري، إضافة إلى ردود الفعل الدولية، خاصة من الدول التي تعتمد على إمدادات الطاقة القادمة من المنطقة.

كما يلفت خبراء في الشؤون الاستراتيجية، وفقا لتحليلات المواقع الدولية، إلى أن فرض حصار بحري بهذا الحجم يحمل أبعادًا قانونية وسياسية معقدة، إذ قد يثير تساؤلات حول شرعيته في ظل القانون الدولي، خصوصًا إذا لم يكن مدعومًا بقرار من مجلس الأمن الدولي.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى المنطقة أمام مرحلة حساسة قد تشهد تحولات سريعة، سواء على الصعيد العسكري أو الاقتصادي، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات والأيام المقبلة من مواقف وردود فعل قد تعيد رسم ملامح المشهد الإقليمي.

