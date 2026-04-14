تعديل واهي .. الوعي ترفض طريقة النقابة في صياغة الميثاق الصحفي

تعرب لجنة الوعي النقابي عن رفضها القاطع للطريقة التي تعامل بها مجلس نقابة الصحفيين مع تعديل ميثاق الشرف الصحفي، لعدم تشكيل لجنة متخصصة تضم كبار الصحفيين وأصحاب الخبرة، والاكتفاء بإجراء تعديلات شكلية اقتصرت على تغيير بعض المصطلحات دون مراجعة حقيقية للمضمون.

وتؤكد اللجنة أن ما جرى لا يمكن اعتباره تعديلًا يعكس ما تم الاتفاق عليه في جلسة الزملاء مع مجلس النقابة الأربعاء الماضي.

ولفتت اللجنة إلى أن ما قام به المجلس، خاصة فيما يتعلق بكود النوع الاجتماعي (الجندر)، ما هو إلا مقاربة شكلية تفتقر إلى الحد الأدنى من الصياغة المؤسسية، التي تستلزم حوارًا داخل الجماعة الصحفية.

وقال أبو السعود محمد، منسق لجنة الوعي النقابي وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن مجلس النقابة قرر تعديل الميثاق تعديلًا "كأنه لم يكن" مع نفسه، بدلًا من فتح باب النقاش حول القضية المطروحة، بما يثير تساؤلات جدية حول ما يهدف إليه مجلس نقابة الصحفيين من إغفال حق الجمعية العمومية.

وأشار إلى أن استبدال مصطلح "الجندر" بلفظ "المساواة" لم يصاحبه أي تغيير فعلي في الفلسفة الحاكمة للنصوص، حيث تم الإبقاء على ذات المضامين والمعايير، بما يعكس استمرار المفهوم ذاته بصورة غير معلنة، كصياغة لغوية لا تمس الجوهر.

وأوضح أن هذا النهج لا يحقق الشفافية المطلوبة، ولا يرسخ لميثاق مهني يعبر عن توافق حقيقي داخل الوسط الصحفي، بل يفتح الباب أمام مزيد من الالتباس في تفسير النصوص وتطبيقها.

وشدد على أن أي تعديل لميثاق الشرف الصحفي يجب أن يتم من خلال عملية تشاركية واضحة، تبدأ بتشكيل لجنة صياغة من كبار الصحفيين والخبراء، مرورًا بحوار مجتمعي ومهني مفتوح، وصولًا إلى طرح التعديلات للنقاش داخل الجمعية العمومية، بما يضمن صدور ميثاق يعبر عن إرادة جماعية حقيقية.