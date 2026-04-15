كشفت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من طرازات تويوتا ولكزس من موديلات عام 2022 وعام 2025 يصل إلي 33250 سيارة، وذلك من أجل معالجة خلل تقني قد يؤثر على تجربة القيادة ومستويات الأمان في الطرازات الحديثة.

استدعاء 33250 سيارة تويوتا ولكزس لهذا السبب

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في إطار مواصلة الوزارة جهودها المكثفة لتعزيز سلامة الطرق وحماية حقوق المستهلكين.

سبب استدعاء سيارات تويوتا ولكزس

استدعاء 33250 سيارة تويوتا ولكزس لهذا السبب

أعلنت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية المسؤولة عن المساعدة على الركن والاصطفاف، كما أن هذا العيب قد يتسبب في عدم ظهور الصورة على الشاشة عند وضعية الرجوع للخلف، ما يحجب الرؤية عن السائق ويزيد من احتمالية وقوع حوادث تصادم، خاصة في المناطق المزدحمة أو أثناء مواقف السيارات الضيقة.

السيارات المعنية بالاستدعاء



ومن ضمن السيارات المعنية بالاستدعاء، تويوتا لاندكروزر موديل 2025، وتويوتا كامري موديل 2025، وتويوتا برادو موديل 2024 و موديل 2025، وتويوتا كراون موديل 2023 و موديل 2025، وتويوتا هايلاندر موديل 2023 و موديل 2025، وتويوتا ميراي موديل 2023 .

استدعاء 33250 سيارة تويوتا ولكزس لهذا السبب

بالاضافة إلي سيارة لكزس LX600 موديل 2022 ، وموديل 2025، ولكزس NX موديل 2022 و موديل 2025، و لكزس ES موديل 2023 و موديل 2025، ولكزس LS500 و 500H موديل 2023 و موديل 2025 ، و لكزس RX موديل 2023 وموديل 2025، ولكزس LC500 موديل 2024 و 2025، ولكزس UX موديل 2023 .

استدعاء 33250 سيارة تويوتا ولكزس لهذا السبب

