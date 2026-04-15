استدعاء 33250 سيارة تويوتا ولكزس لهذا السبب 

إبراهيم القادري

كشفت وزارة التجارة السعودية عن إطلاق حملة استدعاء لعدد من طرازات تويوتا ولكزس من موديلات عام 2022 وعام 2025 يصل إلي 33250 سيارة، وذلك من أجل معالجة خلل تقني قد يؤثر على تجربة القيادة ومستويات الأمان في الطرازات الحديثة.

وتأتي هذه الخطوة الاستباقية في إطار مواصلة الوزارة جهودها المكثفة لتعزيز سلامة الطرق وحماية حقوق المستهلكين.

سبب استدعاء سيارات تويوتا ولكزس

أعلنت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل في برمجة وحدة التحكم الإلكترونية المسؤولة عن المساعدة على الركن والاصطفاف، كما أن هذا العيب قد يتسبب في عدم ظهور الصورة على الشاشة عند وضعية الرجوع للخلف، ما يحجب الرؤية عن السائق ويزيد من احتمالية وقوع حوادث تصادم، خاصة في المناطق المزدحمة أو أثناء مواقف السيارات الضيقة.

السيارات المعنية بالاستدعاء 
 

ومن ضمن السيارات المعنية بالاستدعاء، تويوتا لاندكروزر موديل 2025، وتويوتا كامري موديل 2025، وتويوتا برادو موديل 2024 و موديل 2025، وتويوتا كراون موديل 2023 و موديل 2025، وتويوتا هايلاندر موديل 2023 و موديل  2025، وتويوتا ميراي موديل 2023 .

بالاضافة إلي سيارة لكزس LX600 موديل 2022 ، وموديل 2025، ولكزس NX موديل 2022 و موديل 2025، و لكزس ES موديل 2023 و موديل 2025، ولكزس LS500 و 500H موديل 2023 و موديل 2025 ، و لكزس RX موديل 2023  وموديل 2025، ولكزس LC500    موديل 2024 و 2025، ولكزس    UX موديل 2023 .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، وتطورت من قسم لصناعة الأنوال الآلية عام 1933 إلى عملاق عالمي للسيارات.

وأطلقت أول سيارة (AA) عام 1936، واشتهرت بـ إنتظام إنتاج تويوتا (TPS)] القائم على الجودة (كايزن) والاعتمادية، وأصبحت أكبر مصنع للسيارات عالمياً، وتفوقت في تقنيات الهجين بإطلاق "بريوس" عام 1997.

حملة استدعاء وزارة التجارة السعودية طرازات تويوتا لكزس من موديلات عام 2022 تجربة القيادة مستويات الأمان استدعاء سيارات تويوتا ولكزس السيارات المعنية بالاستدعاء سبب الاستدعاء تويوتا لاندكروزر موديل 2025

