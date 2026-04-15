تكنولوجيا وسيارات

كيا EV2 الكهربائية تظهر لأول مرة

إبراهيم القادري

أعلنت شركة كيا عن طرازها الجديد كيا EV2 الكهربائية، وتنتمي EV2 لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب، وتجمع بين سهولة الحركة في المدن المزدحمة وبين التكنولوجيا الكهربائية المتقدمة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بيجو E-2008، وجيب أفنجر، ورينو 4.

مواصفات كيا EV2 الكهربائية

زودت سيارة كيا EV2 الكهربائية بالعديد من المميزات من ضمنها، مساحة رأس وأرجل أفضل بفضل تصميمها الصندوقي، وتعتمد علي منصة كهربائية (E-GMP) بشكل أمثل، وبها نظام المعلومات والترفيه، وبها مصابيح الأمامية LED تحاكي خريطة النجوم، وبها أقواس عجلات عريضة تمنحها هيئة سيارات الدفع الرباعي رغم حجمها الصغير الذي لا يتجاوز 4060 مم .

بالاضافة إلي ان سيارة كيا EV2 الكهربائية بها، شاشتان مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تكييف 5.4 بوصة، وبها بلاستيك حيوي وأقمشة معاد تدويرها من شباك الصيد .

محرك كيا EV2 الكهربائية

تحصل سيارة كيا EV2 الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي ينتج قوة 144 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 8.7 ثانية، وبها بطاريات بتقنية فوسفات الحديد الليثيوم (LFP) المعروفة بطول عمرها وأمانها، وبها بطارية سعة  42.2 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 315 كم/ساعة، وبها بطارية أكبر سعة 61 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 452 كم/ساعة .

وجدير بالذكر ان سيارة كيا EV2 الكهربائية بها نظام استعادة الطاقة أثناء (Regenerative Braking) القابل للتعديل، مما يتيح القيادة بـ دواسة واحدة في الزحام، وهي ميزة ترفع من راحة السائق بشكل ملحوظ وتطيل عمر الفرامل.

سعر كيا EV2 الكهربائية

الفئة الأولي من سيارة كيا EV2 الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 126 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV2 الكهربائية تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 161 ألف ريال سعودي .

شركة كيا كيا EV2 الكهربائي مواصفات كيا EV2 الكهربائية كيا EV2 الكهربائية EV2 الكهربائية محرك كيا EV2 الكهربائية بيجو E 2008 جيب أفنجر رينو 4

